США ожидают, что Швеция вступит в НАТО "в ближайшие недели"

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: google.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду своей страны на вступление Швеции в НАТО, которая, по его словам, должна состояться "в ближайшие недели". Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Об этом сообщает CNN.

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При каких условиях Швеция вступит в альянс

"Мы не сомневаемся, что это может быть, и это должно быть, и мы ожидаем, что это будет", — подчеркнул Блинкен.

Несмотря на некоторые проблемные вопросы со стороны Турции, связанные с вступлением Швеции в НАТО, госсекретарь отметил, что Байден обсудил с Эрдоганом все условия предоставления новых истребителей. По его словам, эти условия будут выполняться в соответствии с продвижением Швеции до вступления в альянс.

Блинкен также заявил, что "уместно", чтобы каждый член высказывал свое мнение по поводу присоединения новых членов к альянсу.

"Каждый член дает торжественное обязательство перед каждым другим членом, что он присоединится к их защите, если они станут жертвами агрессии, и поэтому важно, чтобы у каждого члена было свое слово в этом процессе", — добавил Блинкен.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Напомним, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поздравил Финляндию со вступлением в НАТО. Ранее было анонсировано, что Финляндия официально станет членом НАТО сегодня, 4 апреля.

Также мы писали, что Швеция по-прежнему надеется стать членом НАТО до саммита Североатлантического альянса, который состоится в Вильнюсе в июле. Российское вторжение в Украину заставляет Швецию форсировать вопрос о собственной безопасности.

Добавим, что президент США Джо Байден в ответ на просьбу Турции по поставкам самолетов F-16 напомнил, что из-за позиции Турции Швеция до сих пор не стала членом НАТО.