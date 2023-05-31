Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow США ожидают, что Швеция вступит в НАТО "в ближайшие недели" arrow

США ожидают, что Швеция вступит в НАТО "в ближайшие недели"

31 мая 2023 04:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
США ожидают, что Швеция вступит в НАТО "в ближайшие недели"
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду своей страны на вступление Швеции в НАТО, которая, по его словам, должна состояться "в ближайшие недели". Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Об этом сообщает CNN.

Читайте также:

При каких условиях Швеция вступит в альянс

"Мы не сомневаемся, что это может быть, и это должно быть, и мы ожидаем, что это будет", — подчеркнул Блинкен.

Несмотря на некоторые проблемные вопросы со стороны Турции, связанные с вступлением Швеции в НАТО, госсекретарь отметил, что Байден обсудил с Эрдоганом все условия предоставления новых истребителей. По его словам, эти условия будут выполняться в соответствии с продвижением Швеции до вступления в альянс.

Блинкен также заявил, что "уместно", чтобы каждый член высказывал свое мнение по поводу присоединения новых членов к альянсу.

"Каждый член дает торжественное обязательство перед каждым другим членом, что он присоединится к их защите, если они станут жертвами агрессии, и поэтому важно, чтобы у каждого члена было свое слово в этом процессе", — добавил Блинкен.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Напомним, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поздравил Финляндию со вступлением в НАТО. Ранее было анонсировано, что Финляндия официально станет членом НАТО сегодня, 4 апреля.

Также мы писали, что Швеция по-прежнему надеется стать членом НАТО до саммита Североатлантического альянса, который состоится в Вильнюсе в июле. Российское вторжение в Украину заставляет Швецию форсировать вопрос о собственной безопасности.

Добавим, что президент США Джо Байден в ответ на просьбу Турции по поставкам самолетов F-16 напомнил, что из-за позиции Турции Швеция до сих пор не стала членом НАТО.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас