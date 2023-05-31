США очікують, що Швеція вступить у НАТО "найближчими тижнями"

Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: google.com

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив сподівання своєї країни щодо вступу Швеції в НАТО, яке, за його словами, має відбутися "найближчими тижнями". Відповідну заяву він зробив на пресконференції з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Про це повідомляє CNN.

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За яких умов Швеція вступить в альянс

"Ми не сумніваємося, що це може бути, і це має бути, і ми очікуємо, що це буде", — наголосив Блінкен.

Попри певні проблемні питання з боку Туреччини пов'язані зі вступом Швеції в НАТО, держсекретар зазначив, що Байден обговорив з Ердоганом усі умови надання нових винищувачів. За його словами, ці умови виконуватимуться відповідно до просування Швеції до вступу в альянс.

Блінкен також заявив, що "доречно", щоб кожен член висловлював свою думку щодо приєднання нових членів до альянсу.

"Кожен член дає урочисте зобов’язання перед кожним іншим членом, що він приєднається до їхнього захисту, якщо вони стануть жертвами агресії, і тому важливо, щоб кожен член мав своє слово в цьому процесі", — додав Блінкен.

Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький привітав Фінляндію зі вступом до НАТО. Раніше було анонсовано, що Фінляндія офіційно стане членом НАТО сьогодні, 4 квітня.

Також ми писали, що Швеція, як і раніше, сподівається стати членом НАТО до саміту Північноатлантичного альянсу, який відбудеться у Вільнюсі в липні. Російське вторгнення в Україну змушує Швецію форсувати питання щодо власної безпеки.

Додамо, що президент США Джо Байден у відповідь на прохання Туреччини щодо постачання літаків F-16 нагадав, що через позицію Туреччини Швеція досі не стала членом НАТО.