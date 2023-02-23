США планируют передать Украине истребители 4 и 5 поколения, — Госдепартамент
США рассматривают вопрос передачи Украине боевых самолетов четвертого и пятого поколений. По ее словам, США нужно быть уверенными в том, что Украина обладает достаточной силой, чтобы защитить себя от возможного нового вторжения России
Об этом заявила заместитель главы Госдепартамента США Виктория Нуланд в интервью The Washington Post.
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Истребители США
По словам Нуланд, необходимость создания интегрированной противовоздушной обороны, включая возможность передачи Украине новых типов военной техники.
На вопрос о возможной передаче Украине американских истребителей четвертого (F-14, F-15 и F-16) и пятого (F-22 и F-35) поколений, Нуланд ответила, что США продолжают вести эти разговоры как внутри страны, так и с Украиной.
Она также отметила, что есть несколько стран Европы, заинтересованных в таких поставках Украине. При этом истребители пятого поколения являются наиболее современными и могут совершать полет на сверхзвуковых скоростях без использования форсажа, а также применяться для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей.
По словам Нуланд, передача новейшей военной техники Украине является необходимостью для обеспечения безопасности региона и сохранения мира.
Напомним, что на этой неделе Соединенные Штаты Америки введут новые санкции против путинского режима. На этот раз в список попадут еще около 200 российских чиновников.
По информации источников WSJ, в новый санкционный список США попадут 200 российских юридических и физических лиц. Среди них — губернаторы и члены семей российских чиновников.
Издание также сообщает, что ограничительные меры будут введены против компаний военно-промышленного комплекса, предприятий, занимающихся производством сопутствующих материалов, технологических фирм, а также сетей, привлеченных для обхода санкций.