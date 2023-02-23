США планують передати Україні винищувачі 4 та 5 покоління, — Держдепартамент

Винищувачі США



США розглядають питання передачі Україні бойових літаків четвертого та п'ятого поколінь. За її словами, США потрібно бути впевненими в тому, що Україна має достатню силу, щоб захистити себе від можливого нового вторгнення Росії.

Про це заявила заступник глави Держдепартаменту США Вікторія Нуланд в інтерв'ю The Washington Post.

Винищувачі США

За словами Нуланда, необхідність створення інтегрованої протиповітряної оборони, включаючи можливість передачі Україні нових типів військової техніки.

На питання про можливу передачу Україні американських винищувачів четвертого (F-14, F-15 та F-16) та п'ятого (F-22 та F-35) поколінь, Нуланд відповіла, що США продовжують вести ці розмови як усередині країни, так і з Україною.

Вона також зазначила, що є кілька країн Європи, які зацікавлені в таких постачаннях Україні. При цьому винищувачі п'ятого покоління є найсучаснішими і можуть здійснювати політ на надзвукових швидкостях без використання форсажу, а також застосовуватись для знищення повітряних, наземних та надводних цілей.

За словами Нуланда, передача новітньої військової техніки Україні є необхідністю для забезпечення безпеки регіону та збереження миру.

Нагадаємо, що цього тижня Сполучені Штати Америки запровадять нові санкції проти путінського режиму. На цей раз у список потраплять ще близько 200 російських чиновників.

За інформацією джерел WSJ, до нового списку санкцій США потраплять 200 російських юридичних і фізичних осіб. Серед них – губернатори та члени сімей російських чиновників.

Видання також повідомляє, що обмежувальні заходи будуть введені проти компаній військово-промислового комплексу, підприємств, які займаються виробництвом супутніх матеріалів, технологічних фірм, а також мереж, залучених до обходу санкцій.