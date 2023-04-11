США: репортер WSJ Эван Гершкович — "неправомерно задержанный" рф

Репортер WSJ Эван Гершкович. Фото: WSJ

Журналиста WSJ Эвана Гершковича, арестованного в РФ по обвинению в шпионаже, Государственный департамент США признал "неправомерно задержанным".

Об этом пишет издание Wall Street Journal.

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Гершкович был задержан по обвинению в шпионаже, но издание и правительство США категорически отвергают.

Дело Гершковича теперь рассматривает подразделение Государственного департамента, которое занимается переговорами об освобождении заложников и других людей, считающихся незаконно задержанными за границей.

WSJ сообщает, что такой статус расширяет полномочия Государственного департамента, позволяя оказывать давление на другую страну, контролировать разведку, создавать дипломатические коалиции, давить на СМИ и бороться за регулярный консульский доступ.

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"Журналистика — это не преступление. Мы призываем российскую федерацию немедленно освободить господина Гершковича" , — сказал спикер Госдепартамента Ведант Патель в заявлении.

История дела

29 марта российская ФСБ задержала в Екатеринбурге журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, против него возбудили уголовное дело о шпионаже.

ФСБ считает, что журналист "по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

Напомним, мировые СМИ и организации регулярно распространяют фейки и манипулятивные новости об Украине и россии. Так, Институт Шиллера назвал полномасштабную войну против Украины "прокси-войной" россии против США и НАТО.