США: репортер WSJ Эван Гершкович — "неправомерно задержанный" рф
Журналиста WSJ Эвана Гершковича, арестованного в РФ по обвинению в шпионаже, Государственный департамент США признал "неправомерно задержанным".
Об этом пишет издание Wall Street Journal.
Гершкович был задержан по обвинению в шпионаже, но издание и правительство США категорически отвергают.
Дело Гершковича теперь рассматривает подразделение Государственного департамента, которое занимается переговорами об освобождении заложников и других людей, считающихся незаконно задержанными за границей.
WSJ сообщает, что такой статус расширяет полномочия Государственного департамента, позволяя оказывать давление на другую страну, контролировать разведку, создавать дипломатические коалиции, давить на СМИ и бороться за регулярный консульский доступ.
"Журналистика — это не преступление. Мы призываем российскую федерацию немедленно освободить господина Гершковича" , — сказал спикер Госдепартамента Ведант Патель в заявлении.
История дела
29 марта российская ФСБ задержала в Екатеринбурге журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, против него возбудили уголовное дело о шпионаже.
ФСБ считает, что журналист "по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".
Напомним, мировые СМИ и организации регулярно распространяют фейки и манипулятивные новости об Украине и россии. Так, Институт Шиллера назвал полномасштабную войну против Украины "прокси-войной" россии против США и НАТО.