Репортер WSJ Еван Гершкович. Фото: WSJ

Журналіста WSJ Евана Гершковича, якого заарештували в рф за звинуваченням у шпигунстві, Державний департамент США визнав "неправомірно затриманим".

Про це пише видання Wall Street Journal.

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Справу Гершковича тепер розглядає підрозділ Держдепу, який займається переговорами про звільнення заручників та інших людей, які вважаються незаконно затриманими за кордоном.

WSJ повідомляє, що такий статус розширює повноваження Державного департаменту, дозволяючи чинити тиск на іншу країну, контролювати розвідку, створювати дипломатичні коаліції, тиснути на ЗМІ та боротися за регулярний консульський доступ.

"Журналістика — це не злочин. Ми закликаємо російську федерацію негайно звільнити пана Гершковича", — сказав речник Держдепартаменту Ведант Патель у заяві.

Історія справи

29 березня російська ФСБ затримала в Єкатеринбурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, проти нього порушили кримінальну справу про шпигунство.

ФСБ вважає, що журналіст "за завданням американської сторони, здійснював збір відомостей, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу".

Нагадаємо, світові ЗМІ та організації регулярно розповсюджують фейки та маніпулятивні новини про Україну і росію. Так, Інститут Шиллера назвав повномасштабну війну проти України "проксі-війною" росії проти США і НАТО.