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США: репортер WSJ Еван Гершкович — "неправомірно затриманий" рф

11 квітня 2023 02:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
США: репортер WSJ Еван Гершкович — "неправомірно затриманий" рф
Репортер WSJ Еван Гершкович. Фото: WSJ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Журналіста WSJ Евана Гершковича, якого заарештували в рф за звинуваченням у шпигунстві, Державний департамент США визнав "неправомірно затриманим". 

Про це пише видання Wall Street Journal

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Гершковича затримали за звинуваченням у шпигунстві, але видання і уряд США категорично відкидають.

Справу Гершковича тепер розглядає підрозділ Держдепу, який займається переговорами про звільнення заручників та інших людей, які вважаються незаконно затриманими за кордоном.

WSJ повідомляє, що такий статус розширює повноваження Державного департаменту, дозволяючи чинити тиск на іншу країну, контролювати розвідку, створювати дипломатичні коаліції, тиснути на ЗМІ та боротися за регулярний консульський доступ.

"Журналістика — це не злочин. Ми закликаємо російську федерацію негайно звільнити пана Гершковича", — сказав речник Держдепартаменту Ведант Патель у заяві.

Історія справи

 29 березня російська ФСБ затримала в Єкатеринбурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, проти нього порушили кримінальну справу про шпигунство.

ФСБ вважає, що журналіст "за завданням американської сторони, здійснював збір відомостей, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу". 

Нагадаємо, світові ЗМІ та організації регулярно розповсюджують фейки та маніпулятивні новини про Україну і росію. Так, Інститут Шиллера назвав повномасштабну війну проти України "проксі-війною" росії проти США і НАТО.

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