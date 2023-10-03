США и Дания будут работать над кибербезопасностью Украины

Программисты занимаются кибербезопасностью. Фото: c4r.eu

США и Дания объединят усилия ради кибербезопасности Украины. Страны активизируют в данном направлении проект USAID, посвященный киберзащите критически значимых элементов инфраструктуры страны.

Об этом сообщает американское посольство в Украине.

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Сообщается, что Дания будет финансировать проект суммой в 2,8 млн долларов США (20 млн датских крон).

В свою очередь посол США в Украине Бриджит Бринк подчеркнула критическую необходимость расширения компетенций Украины в области кибербезопасности для обеспечения защиты государственных структур и критически важной инфраструктуры от множества кибератак, исходящих от России.

Бринк выразила благодарность Дании за инвестиции в размере 2,8 млн долларов в проект USAID и выразила надежду на продуктивное взаимодействие в направлении содействия Украине в противостоянии киберугрозам со стороны России.

Также известно, что дипломатическое представительство подтвердило, что Соединенные Штаты, получив новую поддержку от Дании, продолжат свою работу по укреплению аспектов кибербезопасности Украины, включая законодательную, нормативную и институциональную основы, подготовку кадров.

Напомним, что в администрации президента США Джо Байдена пытаются уверить своих партнеров в том, что помощь США Украине в военном вопросе будет продолжаться. Лидер США планировал провести телеконференцию с главами стран G7 и другими европейскими союзниками для обсуждения этого вопроса.

Также мы сообщали, что Дания намерена направить 14 млн долларов на приобретение боеприпасов для военных Украины от стран Евросоюза. При этом министр обороны Троэлс Лунд Поульсен подчеркнул актуальность данной проблемы, отметив, что у украинских Вооруженных сил существует острый дефицит артиллерийских боеприпасов.