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США та Данія працюватимуть над кібербезпекою України

3 жовтня 2023 16:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
США та Данія працюватимуть над кібербезпекою України
Програмісти займаються кібербезпекою. Фото: c4r.eu
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

США та Данія об'єднають зусилля заради кібербезпеки України. Країни активізують у цьому напрямі проєкт USAID, присвячений кіберзахисту критично значущих елементів інфраструктури країни.

Про це повідомляє американське посольство в Україні.

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Повідомляється, що Данія фінансуватиме проєкт сумою у 2,8 млн доларів США (20 млн данських крон).

Своєю чергою, посол США в Україні Бріджіт Брінк підкреслила критичну необхідність розширення компетенцій України в галузі кібербезпеки для забезпечення захисту державних структур та критично важливої інфраструктури від безлічі кібератак, що виходять від Росії.

Брінк висловила подяку Данії за інвестиції у розмірі 2,8 млн доларів у проєкт USAID та висловила надію на продуктивну взаємодію у напряму сприяння Україні у протистоянні кіберзагрозам з боку Росії.

Також відомо, що дипломатичне представництво підтвердило, що Сполучені Штати, отримавши нову підтримку від Данії, продовжать свою роботу щодо зміцнення аспектів кібербезпеки України, включаючи законодавчу, нормативну та інституційну основу, підготовку кадрів.

Нагадаємо, що в адміністрації президента США Джо Байдена намагаються запевнити своїх партнерів у тому, що допомога США Україні у військовому питанні триватиме. Лідер США планував провести телеконференцію із главами країн G7 та іншими європейськими союзниками для обговорення цього питання.

Також ми повідомляли, що Данія має намір направити 14 млн доларів на придбання боєприпасів для військових України від країн Євросоюзу. При цьому міністр оборони Троелс Лунд Поульсен підкреслив актуальність цієї проблеми, зазначивши, що українські Збройні сили мають гострий дефіцит артилерійських боєприпасів.

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