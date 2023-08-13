Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow США и Япония разработают перехватчик гиперзвуковых ракет arrow

США и Япония разработают перехватчик гиперзвуковых ракет

13 августа 2023 18:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
США и Япония разработают перехватчик гиперзвуковых ракет
Президент США и премьер-министр Японии. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

США и Япония подпишут соглашение о совместной разработке ракеты для перехвата гиперзвукового оружия. Встреча лидеров двух государств намечена на 17 августа.

Об этом сообщает японская газета Yomiuri.

Читайте также:

Разработка перехватчика гиперзвуковых ракет

Как известно, США и Япония планируют разработать перехватчик гиперзвуковых ракет, разрабатываемых Китай, Россией и Северной Кореей.

Ожидается, что соглашение о перехватчиках для таргетинга на оружие, предназначенное для уклонения от существующей обороны от баллистических ракет, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида подпишут уже на этой неделе.

Как известно, гиперзвуковые ракеты летают в пять-десять раз быстрее скорости звука — от 5 до 10 Махов.

Они двигаются так называемой низкоатмосферно-баллистической траекторией. Это означает, что к тому моменту, когда радар системы противоракетной обороны зафиксирует их, они уже настолько близки к цели, что во многих случаях перехватить их слишком поздно. Кроме того, гиперзвуковые ракеты могут изменять траекторию во время полета, что тоже затрудняет перехват.

Такие ракеты часто используют Россия для обстрелов Украины.

Напомним, в июне Иран представил первую гиперзвуковую баллистическую ракету "Фаттах" собственного производства. Это заявление, вероятно, усугубит обеспокоенность Запада относительно ракетного потенциала Тегерана.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

"Стугна" и дроны: стоит ли Украине ограничиться производством только малой военной техники

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз