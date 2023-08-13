США и Япония разработают перехватчик гиперзвуковых ракет

Президент США и премьер-министр Японии. Фото: Reuters

США и Япония подпишут соглашение о совместной разработке ракеты для перехвата гиперзвукового оружия. Встреча лидеров двух государств намечена на 17 августа.

Об этом сообщает японская газета Yomiuri.

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Разработка перехватчика гиперзвуковых ракет

Как известно, США и Япония планируют разработать перехватчик гиперзвуковых ракет, разрабатываемых Китай, Россией и Северной Кореей.

Ожидается, что соглашение о перехватчиках для таргетинга на оружие, предназначенное для уклонения от существующей обороны от баллистических ракет, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида подпишут уже на этой неделе.

Как известно, гиперзвуковые ракеты летают в пять-десять раз быстрее скорости звука — от 5 до 10 Махов.

Они двигаются так называемой низкоатмосферно-баллистической траекторией. Это означает, что к тому моменту, когда радар системы противоракетной обороны зафиксирует их, они уже настолько близки к цели, что во многих случаях перехватить их слишком поздно. Кроме того, гиперзвуковые ракеты могут изменять траекторию во время полета, что тоже затрудняет перехват.

Такие ракеты часто используют Россия для обстрелов Украины.

Напомним, в июне Иран представил первую гиперзвуковую баллистическую ракету "Фаттах" собственного производства. Это заявление, вероятно, усугубит обеспокоенность Запада относительно ракетного потенциала Тегерана.