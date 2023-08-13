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США та Японія розроблять перехоплювач гіперзвукових ракет

13 серпня 2023 18:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
США та Японія розроблять перехоплювач гіперзвукових ракет
Президент США та прем'єр-міністр Японії. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

США та Японія підпишуть угоду щодо спільної розробки ракети для перехоплювання гіперзвукової зброї. Зустріч лідерів двох держав запланована на 17 серпня.

Про це повідомляє японська газета Yomiuri

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Як відомо, США та Японія планують розробити перехоплювач гіперзвукових ракет, які розробляють Китай, Росія та Північна Корея. 

Очікується, що угоду про перехоплювачі для націлювання на зброю, призначену для ухилення від існуючої оборони від балістичних ракет, президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда підпишуть вже цього тижня. 

Як відомо, гіперзвукові ракети літають у п'ять-десять разів швидше за швидкість звуку — від 5 до 10 Махів.

Вони рухаються так званою низькоатмосферно-балістичною траєкторією. Це означає, що до того моменту, коли радар системи протиракетної оборони зафіксує їх, вони вже настільки близькі до цілі, що в багатьох випадках перехопити їх уже занадто пізно. Крім того, гіперзвукові ракети можуть змінювати траєкторію під час польоту, що теж ускладнює перехоплення.

Такі ракети досить часто використовує Росія для обстрілів України. 

Нагадаємо, у червні Іран представив першу гіперзвукову балістичну ракету "Фаттах" власного виробництва.  Ця заява, ймовірно, посилить занепокоєння Заходу щодо ракетного потенціалу Тегерана. 

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