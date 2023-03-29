Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow США открыли второй "Саммит за демократию": детали arrow

США открыли второй "Саммит за демократию": детали

29 марта 2023 17:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Энтони Блинкен
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Соединенные Штаты Америки открыли второй Международный саммит за демократию в Вашингтоне. В центре внимания оказалась Украина.

Об этом сообщает Голос Америки.

Читайте также:

Международный Саммит за демократию

Известно, что на виртуальных заседаниях соберутся лидеры, представители гражданского общества и частного сектора 120 стран мира. Саммит состоится 29 и 30 марта.

На дискуссии от Госдепа США о справедливом мире в Украине, Блинкен подчеркнул, что призывы к прекращению огня в Украине потенциально могут привести к заморозке конфликта, что позволит россии использовать время, чтобы снова атаковать.

А президент США Джо Байден на открытии Саммита пообещал выделить почти 700 млн долларов и создать общий альянс против технологий слежения на фоне роста рисков со стороны Китая и рф.

"Саммит будет работать над тем, чтобы "привлечь россию к ответственности за ее несправедливую и непровоцированную войну против Украины, демонстрируя, что демократии сильны и решительны", — сказал Байден в коротком вступительном слове.

Напомним, ранее сообщалось, что на американском "Саммите за демократию" не будет Турции и Венгрии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

19:47Берлин согласовал новый пакет военной помощи для Украины: о какой сумме идет речь

19:44 Экс-игрок сборной Украины прошел стажировку в "Арсенале"

19:30 Погода улучшится не везде: в каких областях ждать непогоды завтра

19:29 Глава МАГАТЭ работает над планом безопасности для временно оккупированной ЗАЭС: детали

Новина з фото

19:29 Экс-участник балета Лободы, защищающий Украину в рядах ВСУ, поразил новой фотосессией

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

19:28 Генштаб ВСУ сообщил о новых сокрушительных ударах по позициям россиян

Новина з відео

19:25 Оккупанты жалуются, что местные на захваченных территориях к ним плохо относятся: перехват

19:15 Как приготовить весенний салат с куриной грудкой: самый вкусный рецепт за 20 минут

18:57 Сколько процентов подростков видят свое будущее в Украине: результаты опроса

Новина з фото

18:56 В Одессе СБУ совместно с НАБУ разоблачили судью-взяточницу: детали

Новина з відео

19:25 Оккупанты жалуются, что местные на захваченных территориях к ним плохо относятся: перехват

Эксклюзив

18:50Резников рассказал, что необходимо Украине для контрнаступления

Эксклюзив

18:20Хорватия передаст Украине дополнительную военную помощь: о чем идет речь

Новина з відео

18:16 Россияне готовят провокации на украинско-белорусской границе: перехват СБУ

Новина з відео

15:37 "Зато не либерал!": Соловьев оправдал пропагандиста, заскринившего девушку с пышным бюстом

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

14:20 В Одессе сложилась критическая ситуация из-за непогоды

Новина з відео

13:50 В Одессе впервые сделали уникальную операцию на сердце

Новина з відео

13:26 Pepsi представила новый логотип

Эксклюзив

13:18"Будем стоять до смерти": как прошло "последнее" богослужение УПЦ МП в Лавре

Новина з відео

13:14 Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл на ЗАЭС с проверкой: детали

Эксклюзив

13:18"Будем стоять до смерти": как прошло "последнее" богослужение УПЦ МП в Лавре

06:10Угроза демократии: законы об иностранных агентах распространяются по миру

Эксклюзив

20:30Пять советов, которые помогут сосредоточиться на положительных мыслях

Эксклюзив

20:00Трудоустройство во время войны: планируют ли одесситы менять свои профессии

Эксклюзив

18:42Раскачивание лодки: удастся ли РФ открыть "второй фронт"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:10Израильский майдан: первая победа гражданского общества

Эксклюзив

16:30Сокращенное меню, очереди и рост цен: в Одессе открыли McDonald's

Эксклюзив

12:35Экологический и современный: в Одессе представили макет ЭХРО-2030

Эксклюзив

10:02Ядерные планы путина: остановят ли россию Совбез ООН и заявления Китая

Новина з фото

06:45От фрика до оскароносной звезды в платье: как изменилась Леди Гага за 37 лет

Актуальное по теме

None 29 Март 19:47

Берлин согласовал новый пакет военной помощи для Украины: о какой сумме идет речь

None 29 Март 19:44

Экс-игрок сборной Украины прошел стажировку в "Арсенале"

None 29 Март 15:44

Погода улучшится не везде: в каких областях ждать непогоды завтра

None 29 Март 19:29

Глава МАГАТЭ работает над планом безопасности для временно оккупированной ЗАЭС: детали

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB