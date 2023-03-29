США открыли второй "Саммит за демократию": детали
Соединенные Штаты Америки открыли второй Международный саммит за демократию в Вашингтоне. В центре внимания оказалась Украина.
Об этом сообщает Голос Америки.
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Международный Саммит за демократию
Известно, что на виртуальных заседаниях соберутся лидеры, представители гражданского общества и частного сектора 120 стран мира. Саммит состоится 29 и 30 марта.
На дискуссии от Госдепа США о справедливом мире в Украине, Блинкен подчеркнул, что призывы к прекращению огня в Украине потенциально могут привести к заморозке конфликта, что позволит россии использовать время, чтобы снова атаковать.
А президент США Джо Байден на открытии Саммита пообещал выделить почти 700 млн долларов и создать общий альянс против технологий слежения на фоне роста рисков со стороны Китая и рф.
"Саммит будет работать над тем, чтобы "привлечь россию к ответственности за ее несправедливую и непровоцированную войну против Украины, демонстрируя, что демократии сильны и решительны", — сказал Байден в коротком вступительном слове.
Напомним, ранее сообщалось, что на американском "Саммите за демократию" не будет Турции и Венгрии.