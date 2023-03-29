США открыли второй "Саммит за демократию": детали

Энтони Блинкен

Соединенные Штаты Америки открыли второй Международный саммит за демократию в Вашингтоне. В центре внимания оказалась Украина.

Об этом сообщает Голос Америки.

Международный Саммит за демократию

Известно, что на виртуальных заседаниях соберутся лидеры, представители гражданского общества и частного сектора 120 стран мира. Саммит состоится 29 и 30 марта.

На дискуссии от Госдепа США о справедливом мире в Украине, Блинкен подчеркнул, что призывы к прекращению огня в Украине потенциально могут привести к заморозке конфликта, что позволит россии использовать время, чтобы снова атаковать.

А президент США Джо Байден на открытии Саммита пообещал выделить почти 700 млн долларов и создать общий альянс против технологий слежения на фоне роста рисков со стороны Китая и рф.

"Саммит будет работать над тем, чтобы "привлечь россию к ответственности за ее несправедливую и непровоцированную войну против Украины, демонстрируя, что демократии сильны и решительны", — сказал Байден в коротком вступительном слове.

Напомним, ранее сообщалось, что на американском "Саммите за демократию" не будет Турции и Венгрии.