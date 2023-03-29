США відкрили другий "Саміт за демократію": деталі
Сполучені Штати Америки відкрили другий Міжнародний Саміт за демократію у Вашингтоні. У центрі уваги опинилась Україна.
Про це повідомляє Голос Америки.
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Міжнародний Саміт за демократію
Відомо, що на віртуальні засідання зберуться лідери, представники громадянського суспільства і приватного сектору 120 країн світу. Саміт відбудеться 29 та 30 березня.
На дискусії від Держдепу США про справедливий мир в Україні, Блінкен наголосив, що заклики до припинення вогню в Україні потенційно можуть призвести до замороження конфлікту, що дозволить рф використати час, аби знову атакувати.
А президент США Джо Байден на відкритті Саміту пообіцяв виділити майже 700 млн доларів та створити спільний альянс проти технологій стеження на тлі зростання ризиків з боку Китаю та рф.
"Саміт працюватиме над тим, щоб "притягнути росію до відповідальності за її несправедливу та неспровоковану війну проти України, демонструючи, що демократії сильні та рішучі", — сказав Байден у короткому вступному слові.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на американському "Саміті за демократію" не буде Туреччини й Угорщини.