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США отправляют больше своих кибервойск за границу для борьбы с хакерами

25 апреля 2023 14:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
США отправляют больше своих кибервойск за границу для борьбы с хакерами
Мужчина работает за ноутбуком. Фото: Pixabay
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Соединенные Штаты отправляют больше своих кибервойск за границу. Америка хочет помочь иностранным правительствам сражаться с хакерами.

Об этом сообщает Reuters.

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Генерал-майор армии Уильям Хартман рассказал, что за последние три года Кибернетические национальные силы США (CNMF) провели 47 таких оборонных операций в 20 странах.

"Спрос на это только растет, и они не все одинаковы", — сказал Хартман о миссии.

Эта инициатива отражает более широкое стремление правительства США улучшить сотрудничество с иностранными союзниками в борьбе с киберпреступлениями, часто пересекающими границы. Например, некоторые из самых известных преступных группировок, занимающихся вымогательством выкупа, нацелены на несколько стран, в том числе на США.

Гартман сообщил, что CNMF направили 43 специалиста в Украину, которая борется с российскими кибератаками в условиях войны.

"Мы присылаем оборонительные команды, которые охотятся на общих противников, находят инструменты и возможности", — сказал Хартман.

По его словам, CNMF тесно сотрудничает с главным киберорганом США — Агентством кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA).

По словам Эрика Голдштейна, исполнительного помощника директора CISA, оба ведомства сотрудничали над предотвращением потенциальных атак на три федеральных агентства США со стороны иностранных противников.

"Мы проинформировали ведомства, дали им указания и приступили к реагированию на инцидент. Одновременно мы собрали всю информацию об инфраструктуре противника и поделились ею с CNMF", — сказал он.

Напомним, 22 апреля российские хакеры атаковали авиадиспетчерскую службу Европы. Компания Eurocontrol заявляет, что изменений для гражданских нет.

Также мы писали, что российские хакеры стремятся взорвать или уничтожить критически важную инфраструктуру Великобритании. Кабинет министров в скором времени должен сообщить о такой угрозе.

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