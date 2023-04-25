США відправляють більше своїх кібервійськ за кордон для боротьби з хакерами

Чоловік працює за ноутбуком. Фото: Pixabay

Сполучені Штати відправляють більше своїх кібервійськ за кордон. Америка хоче допомогти іноземним урядам боротися з хакерами.

Про це повідомляє Reuters.

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Кібервійська США будуть захищати іноземні уряди

Генерал-майор армії Вільям Хартман розповів, що за останні три роки Кібернетичні національні сили США (CNMF) провели 47 таких оборонних операцій у 20 країнах.

"Попит на це тільки зростає, і вони не всі однакові", — сказав Хартман про місії.

Ця ініціатива відображає ширше прагнення уряду США покращити співпрацю з іноземними союзниками у боротьбі з кіберзлочинами, які часто перетинають кордони. Наприклад, деякі з найбільших відомих злочинних угруповань, що займаються вимаганням викупу, націлені на декілька країн, в тому числі на США.

Гартман повідомив, що CNMF направили 43 фахівці в Україну, яка бореться з російськими кібератаками в умовах війни.

"Ми надсилаємо оборонні команди, які полюють на спільних супротивників, знаходять інструменти і можливості", — сказав Хартман.

За його словами, CNMF тісно співпрацює з головним кіберорганом США — Агентством кібербезпеки і безпеки інфраструктури (CISA).

За словами Еріка Голдштейна, виконавчого помічника директора CISA, обидва відомства співпрацювали над запобіганням потенційним атакам на три федеральні агентства США з боку іноземних супротивників.

"Ми поінформували відомства, дали їм вказівки та розпочали реагування на інцидент. Одночасно ми зібрали всю інформацію про інфраструктуру противника і поділилися нею з CNMF", — сказав він.

Нагадаємо, 22 квітня, російські хакери атакували авіадиспетчерську службу Європи. Компанія Eurocontrol заявляє, що змін для цивільних немає.

Також ми писали, що російські хакери прагнуть підірвати або знищити критично важливу інфраструктуру Британії. Кабінет міністрів незабаром повинен повідомити про таку загрозу.