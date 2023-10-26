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США придумали способ, как снизить энергетическую зависимость от РФ

26 октября 2023 09:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
США придумали способ, как снизить энергетическую зависимость от РФ
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Администрация президента США Джо Байдена обратились к Конгрессу с просьбой выделить средства на развитие энергетической автономии страны. Таким образом, США хотят снизить энергетическую зависимость от РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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Желание США избавиться от энергетической зависимости России

Официальные источники из Белого дома сообщают, что США нуждаются в дополнительных ресурсах для расширения своих внутренних возможностей в сфере уранового обогащения.

Такой шаг рассматривается как стратегический, поскольку зависимость от поставок урана из России является угрозой для экономической стабильности и ядерной отрасли США, особенно учитывая последние события в Украине, связанные с российским военным вмешательством.

В Белом доме подчеркивают, что без принятия мер Россия будет доминировать на мировой арене в области урана, что негативно скажется на позициях союзников и партнеров США. По их мнению, необходимо ввести долгосрочные ограничения на импорт обогащенного урана из России.

Процесс обогащения урана и зависимость от России

В то же время, Франция намерена инвестировать 1,7 млрд евро в расширение своего производства по обогащению урана. Директор госкорпорации Orano подтвердил, что такое решение направлено на снижение зависимости от российских ядерных ресурсов.

Согласно статистике от Orano, "Росатом" занимает лидирующее положение в мире в области обогащения урана с долей рынка в 43%. За ним следуют международная компания Urenco Ltd с 31%, China National Nuclear Corp с 13% и сама Orano — 12%.

Напомним, что российская компания "КБМ" из Коломны, известная своим производством ракетных систем "Искандер" и "Кинжал", несмотря на международные ограничения, продолжает закупать комплектующие из западных стран. Для этого используются различные посреднические структуры.

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