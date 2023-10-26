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США вигадали спосіб, як знизити енергетичну залежність від РФ

26 жовтня 2023 09:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
США вигадали спосіб, як знизити енергетичну залежність від РФ
Президент США Джо Байден Фото: REUTERS/Leah Millis
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Адміністрація президента США Джо Байдена звернулися до Конгресу із проханням виділити кошти на розвиток енергетичної автономії країни. Таким чином США хочуть знизити енергетичну залежність від РФ.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

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Офіційні джерела з Білого дому повідомляють, що США потребують додаткових ресурсів для розширення своїх внутрішніх можливостей у сфері уранового збагачення.

Такий крок розглядається як стратегічний, оскільки залежність від постачання урану з Росії є загрозою для економічної стабільності та ядерної галузі США, особливо з огляду на останні події в Україні, пов'язані з російським військовим втручанням.

У Білому домі наголошують, що без вжиття заходів Росія домінуватиме на світовій арені в галузі урану, що негативно позначиться на позиціях союзників та партнерів США. На їхню думку, необхідно запровадити довгострокові обмеження на імпорт збагаченого урану із Росії.

Процес збагачення урану та залежність від Росії

Водночас Франція має намір інвестувати 1,7 млрд євро в розширення свого виробництва зі збагачення урану. Директор держкорпорації Orano підтвердив, що це рішення спрямоване на зниження залежності від російських ядерних ресурсів.

Згідно зі статистикою від Orano, "Росатом" займає провідну позицію у світі в галузі збагачення урану з часткою ринку в 43%. За ним ідуть міжнародна компанія Urenco Ltd з 31%, China National Nuclear Corp з 13% і сама Orano — 12%.

Нагадаємо, що російська компанія "КБМ" з Коломни, відома своїм виробництвом ракетних систем "Іскандер" та "Кинджал", попри міжнародні обмеження, продовжує закуповувати комплектуючі із західних країн. І тому використовуються різні посередницькі структури.

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