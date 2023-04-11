США изучают, как можно усилить действующие санкции против россии
В США изучают, как можно усилить действующие санкции против россии и предотвратить возможность для их избежать.
Об этом заявил заместитель министра финансов США по международным вопросам Джей Шамбо во время своего выступления.
По его мнению, такие меры должны быть эффективнее новых ограничений.
"Если вы хотите и дальше делать санкции более эффективными, то не обязательно добавлять новые. Иногда несущественная санкция, которую вы добавили бы, менее важна, чем усиление того, что вы уже применяете", — заявил Шамбо.
Напомним, Министерство юстиции США расследовало очень мало дел из-за нарушений санкций, введенных против россии с 2014 года, и заняло более жесткую позицию в этом вопросе только после полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года.