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США изучают, как можно усилить действующие санкции против россии

11 апреля 2023 04:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
США изучают, как можно усилить действующие санкции против россии
В США думают, как усилить санкции против россии. Фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В США изучают, как можно усилить действующие санкции против россии и предотвратить возможность для их избежать.

Об этом заявил заместитель министра финансов США по международным вопросам Джей Шамбо во время своего выступления.

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По его мнению, такие меры должны быть эффективнее новых ограничений.

"Если вы хотите и дальше делать санкции более эффективными, то не обязательно добавлять новые. Иногда несущественная санкция, которую вы добавили бы, менее важна, чем усиление того, что вы уже применяете", — заявил Шамбо.

Напомним, Министерство юстиции США расследовало очень мало дел из-за нарушений санкций, введенных против россии с 2014 года, и заняло более жесткую позицию в этом вопросе только после полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года.

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