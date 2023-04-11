В США думают, как усилить санкции против россии. Фото: google.com

В США изучают, как можно усилить действующие санкции против россии и предотвратить возможность для их избежать.

Об этом заявил заместитель министра финансов США по международным вопросам Джей Шамбо во время своего выступления.

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По его мнению, такие меры должны быть эффективнее новых ограничений.

"Если вы хотите и дальше делать санкции более эффективными, то не обязательно добавлять новые. Иногда несущественная санкция, которую вы добавили бы, менее важна, чем усиление того, что вы уже применяете", — заявил Шамбо.

Напомним, Министерство юстиции США расследовало очень мало дел из-за нарушений санкций, введенных против россии с 2014 года, и заняло более жесткую позицию в этом вопросе только после полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года.