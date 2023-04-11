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США вивчають, як можна посилити чинні санкції проти росії

11 квітня 2023 04:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
США вивчають, як можна посилити чинні санкції проти росії
У США думають, як посилити санкції проти росії. Фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У США вивчають, як можна посилити чинні санкції проти росії та закрити можливості для їхнього уникнення.

Про це заявив заступник міністра фінансів США з міжнародних питань Джей Шамбо під час свого виступу.

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На його думку, такі заходи мають бути ефективнішими за нові обмеження.

"Якщо ви хочете й надалі робити санкції більш ефективними, то не обов'язково додавати нові. Іноді несуттєва санкція, яку ви додали б, менш важлива, ніж посилення того, що ви вже застосовуєте", — заявив Шамбо.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США розслідувало дуже мало справ через порушення санкцій, запроваджених проти росії з 2014 року, і зайняло жорсткішу позицію в цьому питанні лише після повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року.

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