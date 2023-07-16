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США с союзниками провели совместные противоракетные учения в Восточном море

16 июля 2023 09:10
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
США с союзниками провели совместные противоракетные учения в Восточном море
Военно-морской флот США. Фото: pixabay.com
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Как известно, на прошлой неделе Северная Корея в очередной раз "бряцала" оружием и запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). На что Южная Корея, Соединенные Штаты и Япония провели трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Восточного моря в воскресенье.

Об этом пишет Yonhap, ссылаясь на ВМС Сеула.

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Учения прошли, когда три страны усиливали координацию безопасности на фоне продолжающегося бряцания оружием Пхеньяном в этом году, о чем свидетельствует запуск твердотопливного МБР Hwasong-18 в прошлую среду. К тренировкам привлекли три эсминца, оснащенных системой Aegis – южный ROKS Yulgok Yi I, американский USS John Finn и JS Maya Морских сил самообороны Японии.

Согласно сценарию запуска баллистической ракеты из Северной Кореи, учения были сосредоточены на отработке процедур обнаружения и отслеживания смоделированной компьютером цели баллистических ракет, а также обмена соответствующей информацией.

В последний раз такие трехсторонние противоракетные учения союзники проводили в апреле 2023 года. Также 13 июля Южная Корея и Соединенные Штаты провели комбинированные воздушные учения с участием американского стратегического бомбардировщика B-52H.

Напомним, из-за неудавшейся попытки КНДР запуска ракеты с разведывательным спутником на орбиту южнокорейские военные получили ее фрагмент со дна Желтого моря.

 

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