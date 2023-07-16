США з союзниками провели спільні протиракетні навчання у Східному морі

Воєнно-морський флот США. Фото: pixabay.com

Як відомо, на минулому тижні Північна Корея в чергове "бряцала" зброєю та запустила міжконтинентальну балістичну ракету (МБР). На що Південна Корея, Сполучені Штати і Японія у відповідь провели тристоронні навчання з протиракетної оборони в міжнародних водах Східного моря в неділю.

Про це пише Yonhap, посилаючись на ВМС Сеула.

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Як пройшли навчання?

Навчання відбулися, коли три країни посилювали координацію безпеки на тлі триваючого брязкання зброєю Пхеньяном в цьому році, про що свідчить запуск твердопаливної МБР Hwasong-18 минулої середи. До тренувань залучили три есмінці, оснащені системою Aegis – південний ROKS Yulgok Yi I, американський USS John Finn і JS Maya Морських сил самооборони Японії.

Згідно зі сценарієм запуску балістичної ракети з Північної Кореї, навчання були зосереджені на відпрацюванні процедур виявлення і відстеження змодельованої комп'ютером цілі балістичних ракет, а також обміну відповідною інформацією.

Востаннє такі тристоронні протиракетні навчання союзники проводили у квітні 2023 року. Також 13 липня Південна Корея і Сполучені Штати провели комбіновані повітряні навчання за участю американського стратегічного бомбардувальника B-52H.

Нагадаємо, через невдалу спробу КНДР запуску ракети з розвідувальним супутником на орбіту південнокорейські військові дістали її фрагмент з дна Жовтого моря.