Південнокорейські військові знайшли частину ракети, яку запускала КНДР

Частина ракети Північної Кореї. Фото: Південнокорейський Об'єднаний комітет начальників штабів

Через невдалу спробу КНДР запуску ракети з розвідувальним супутником на орбіту південнокорейські військові дістали її фрагмент з дна Жовтого моря. Цей запуск Північна Корея намагалася здійснити наприкінці травня цього року.

Про це пише Yonhap.

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Скільки тривали пошуки

У Південній Кореї частини ракети шукали впродовж тижня. Південнокорейський Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) повідомив, що в акваторії Жовтого моря знайшли та підняли на поверхню першу частину ракети Північної Кореї, яка затонула.

Спеціально підготовлені водолази, 2 пошуково-рятувальні судна, підводний рятувальний човен та морський патрульний літак були залучені до такої операції Військово-морськими силами Південної Кореї.

Як це сталося

Відомо, що запуск ракети у Пхеньяні здійснили 31 травня. Але її так і не змогли вивести на навколоземну орбіту, тому вона опинилася на дні моря на глибині 75 метрів.

Виявлена частина ракети має довжину 15 метрів, тобто це є її половина. Фрагмент цієї ракети планують відправити до місця базування Другого флоту ВМС близько за 60 км від Сеула.

Саме там південнокорейськими та американськими фахівцями буде проведено потрібні дослідження, завдяки яким буде з'ясовано, як просунулися ракетні технології Північної Кореї та якого прогресу досягли ракети КНДР великої дальності.

Коли знайдуть другу частину

Наразі триває пошук у Жовтому морі, аби знайти іншу частину ракети та врешті-решт сам супутник.

Запуск супутника-шпигуна

КНДР здійснила запуск розвідувальної ракети-носія з метою спостереження за південнокорейськими та американськими військовими. Однак ракета впала в море, що призвело до ввімкнення системи повітряної тривоги в Південній Кореї та Японії.

За кілька годин після запуску південнокорейські військові повідомили, що ракета впала в море на захід від Корейського півострова після "ненормального польоту".

У Північній Кореї підтвердили, що другий ступінь їх нової ракети Chollima-1 вийшов із ладу, що й спричинило її падіння в воду поблизу півострова.

Збройні сили Південної Кореї зафіксували запуск ракети з району округу Тончан у західній провінції Північний Пхьончхан у КНДР. Військові намагалися спрогнозувати, коли саме ракета вийде з ладу. Однак снаряд зник з радарів, не досягнувши очікуваної точки падіння.

Нагадаємо, за даними південнокорейської розвідки, є ознаки того, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин може страждати від серйозного розладу сну. Також за ним уважно стежать на предмет можливого погіршення залежності від алкоголю та нікотину.