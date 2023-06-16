Южнокорейские военные нашли часть ракеты, которую запустила КНДР

Часть ракеты Северной Кореи. Фото: Южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов

Из-за неудавшейся попытки КНДР запуска ракеты с разведывательным спутником на орбиту южнокорейские военные получили ее фрагмент со дна Желтого моря. Этот запуск Северная Корея пыталась осуществить в конце мая этого года.

Об этом пишет Yonhap.

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Сколько длились поиски

В Южной Корее части ракеты искали в течение недели. Южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов (JCS) сообщил, что в акватории Желтого моря нашли и подняли на поверхность первую затонувшую ракету Северной Кореи.

Специально подготовленные водолазы, 2 поисково-спасательных судна, подводная спасательная лодка и морской патрульный самолет были задействованы в такой операции Военно-морскими силами Южной Кореи.

Как это произошло

Известно, что запуск ракеты в Пхеньяне был осуществлен 31 мая. Но ее так и не смогли вывести на околоземную орбиту, поэтому она оказалась на дне моря на глубине 75 метров.

Обнаруженная часть ракеты имеет длину 15 метров, то есть это ее половина. Фрагмент этой ракеты планируют отправить к месту базирования Второго флота ВМС около 60 км от Сеула.

Там южнокорейскими и американскими специалистами будут проведены необходимые исследования, благодаря которым будут выяснены, как продвинулись ракетные технологии Северной Кореи и какого прогресса достигли ракеты КНДР большой дальности.

Когда найдут вторую часть

В настоящее время идет поиск в Желтом море, чтобы найти другую часть ракеты и в конце концов сам спутник.

Запуск спутника-шпиона

КНДР осуществила запуск разведывательной ракеты-носителя с целью наблюдения за южнокорейскими и американскими военными. Однако ракета упала в море, что привело к включению системы воздушной тревоги в Южной Корее и Японии.

Через несколько часов после запуска южнокорейские военные сообщили, что ракета упала в море к западу от Корейского полуострова после "ненормального полета".

В Северной Корее подтвердили, что вторая ступень их новой ракеты Chollima-1 вышла из строя, что и повлекло за собой ее падение в воду вблизи полуострова.

Вооруженные силы Южной Кореи зафиксировали запуск ракеты из района округа Тончан в западной провинции Северный Пхенчхан в КНДР. Военные пытались спрогнозировать, когда именно ракета выйдет из строя. Однако снаряд исчез с радаров, не достигнув ожидаемой точки падения.

Напомним, по данным южнокорейской разведки, есть признаки того, что северокорейский лидер Ким Чен Ин может страдать от серьезного расстройства сна. Также за ним внимательно следят на предмет возможного ухудшения зависимости от алкоголя и никотина.