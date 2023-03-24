США нанесли удар по группировке в Сирии: детали
В результате нападения на базу коалиции на северо-востоке Сирии, в результате которого американский подрядчик был убит, пятеро военнослужащих США и еще один контрактник были ранены. В ответ на нападение США нанесли точечные авиаудары по объектам, используемым группами, связанными с Корпусом стражей исламской революции.
Об этом пишет The Guardian.
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США нанесли удар
Пентагон заявил, что беспилотный летательный аппарат, использованный при нападении на базу коалиции, был иранского происхождения. Социальные сети начали показывать видео, якобы показывающие взрывы в сирийском Дейр-эз-Зоре, стратегической провинции, граничащей с Ираком и содержащей нефтяные месторождения. Район контролируют поддерживаемые Ираном группы ополченцев и сирийские силы. В феврале и июне 2021 года, а также в августе 2022 года США также предпринимали атаки на Сирию.
Военизированная Революционная гвардия Ирана подозревается в совершении атак с помощью дронов-бомбардировщиков на всем Ближнем Востоке.
Войска США вошли в Сирию в 2015 году, поддержав местные силы в их борьбе против группировки "Исламское государство". У США по-прежнему есть база недалеко от Хасаки на северо-востоке Сирии, где произошел удар беспилотника.
На данный момент в Сирии находится около 900 американских военнослужащих и еще больше контрактников. Пентагон заявил, что США примут все необходимые меры для защиты своих войск и не допустят безнаказанности нанесения ударов по их силам.
Напомним, ранее мы писали, что в США высмеяли награждение российского пилота, который сбил американский беспилотник.
В частности, в США удивлены тем, что российскому пилоту дали такую награду за храбрость, поскольку он злонамеренно подвергал себя опасности.