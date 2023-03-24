США нанесли удар по группировке в Сирии: детали

Военные США

В результате нападения на базу коалиции на северо-востоке Сирии, в результате которого американский подрядчик был убит, пятеро военнослужащих США и еще один контрактник были ранены. В ответ на нападение США нанесли точечные авиаудары по объектам, используемым группами, связанными с Корпусом стражей исламской революции.

Об этом пишет The Guardian.

США нанесли удар

Пентагон заявил, что беспилотный летательный аппарат, использованный при нападении на базу коалиции, был иранского происхождения. Социальные сети начали показывать видео, якобы показывающие взрывы в сирийском Дейр-эз-Зоре, стратегической провинции, граничащей с Ираком и содержащей нефтяные месторождения. Район контролируют поддерживаемые Ираном группы ополченцев и сирийские силы. В феврале и июне 2021 года, а также в августе 2022 года США также предпринимали атаки на Сирию.

Военизированная Революционная гвардия Ирана подозревается в совершении атак с помощью дронов-бомбардировщиков на всем Ближнем Востоке.

Войска США вошли в Сирию в 2015 году, поддержав местные силы в их борьбе против группировки "Исламское государство". У США по-прежнему есть база недалеко от Хасаки на северо-востоке Сирии, где произошел удар беспилотника.

На данный момент в Сирии находится около 900 американских военнослужащих и еще больше контрактников. Пентагон заявил, что США примут все необходимые меры для защиты своих войск и не допустят безнаказанности нанесения ударов по их силам.

Напомним, ранее мы писали, что в США высмеяли награждение российского пилота, который сбил американский беспилотник.

В частности, в США удивлены тем, что российскому пилоту дали такую награду за храбрость, поскольку он злонамеренно подвергал себя опасности.