США завдали удару по угрупованню в Сирії: деталі

Військові США

Внаслідок нападу на базу коаліції на північному сході Сирії, американського підрядника було вбито, п'ятеро військовослужбовців США та ще один контрактник був поранений. У відповідь на напад США завдали точкові авіаудари по об'єктах, що використовуються групами, пов'язаними з Корпусом вартових ісламської революції.

Про це пише The Guardian.

США завдали удару

Пентагон заявив, що безпілотний літальний апарат, використаний під час нападу на базу коаліції, був іранського походження. Соціальні мережі почали показувати відео, що нібито показують вибухи в сирійському Дейр-ез-Зорі, стратегічній провінції, що межує з Іраком і містить нафтові родовища. Район контролюють групи ополченців, що підтримуються Іраном, і сирійські сили. У лютому та червні 2021 року, а також у серпні 2022 року США також робили атаки на Сирію.

Воєнізована Революційна гвардія Ірану підозрюється у скоєнні атак за допомогою дронів-бомбардувальників на всьому Близькому Сході.

Війська США увійшли до Сирії у 2015 році, підтримавши місцеві сили у їх боротьбі проти угрупування "Ісламська держава". США, як і раніше, є базою неподалік Хасакі на північному сході Сирії, де стався удар безпілотника.

На цей час у Сирії перебуває близько 900 американських військовослужбовців та ще більше контрактників. Пентагон заявив, що США вживуть усіх необхідних заходів для захисту своїх військ і не допустять безкарності завдання ударів по їх силах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у США висміяли нагородження російського пілота, який збив американський безпілотник.

Зокрема, в США здивовані тим, що російському пілоту дали таку нагороду за хоробрість, оскільки він зловмисно наражав себе на небезпеку.