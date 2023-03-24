США завдали удару по угрупованню в Сирії: деталі
Внаслідок нападу на базу коаліції на північному сході Сирії, американського підрядника було вбито, п'ятеро військовослужбовців США та ще один контрактник був поранений. У відповідь на напад США завдали точкові авіаудари по об'єктах, що використовуються групами, пов'язаними з Корпусом вартових ісламської революції.
Про це пише The Guardian.
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США завдали удару
Пентагон заявив, що безпілотний літальний апарат, використаний під час нападу на базу коаліції, був іранського походження. Соціальні мережі почали показувати відео, що нібито показують вибухи в сирійському Дейр-ез-Зорі, стратегічній провінції, що межує з Іраком і містить нафтові родовища. Район контролюють групи ополченців, що підтримуються Іраном, і сирійські сили. У лютому та червні 2021 року, а також у серпні 2022 року США також робили атаки на Сирію.
Воєнізована Революційна гвардія Ірану підозрюється у скоєнні атак за допомогою дронів-бомбардувальників на всьому Близькому Сході.
Війська США увійшли до Сирії у 2015 році, підтримавши місцеві сили у їх боротьбі проти угрупування "Ісламська держава". США, як і раніше, є базою неподалік Хасакі на північному сході Сирії, де стався удар безпілотника.
На цей час у Сирії перебуває близько 900 американських військовослужбовців та ще більше контрактників. Пентагон заявив, що США вживуть усіх необхідних заходів для захисту своїх військ і не допустять безкарності завдання ударів по їх силах.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у США висміяли нагородження російського пілота, який збив американський безпілотник.
Зокрема, в США здивовані тим, що російському пілоту дали таку нагороду за хоробрість, оскільки він зловмисно наражав себе на небезпеку.