У США відреагували на нагородження російського пілота Су-27, який збив американський безпілотник

Джон Кірбі

У США висміяли нагородження за хоробрість російського пілота Су-27, який збив безпілотник США MQ-9 Reaper. Пілот зробив небезпечний маневр.

Про це розповів координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі на брифінгу з журналістами.

Реакція США

"Я не знаю іншої армії у світі, іншої військово-повітряної сили у світі, яка б нагородила пілота за те, що він врізався в безпілотник. Якщо це хоробрість, то, гадаю, вони мають інше визначення. Це безглуздо. Це образливо", — заявив Кірбі.

У США здивовані тим, що російському пілоту дали таку нагороду за хоробрість, оскільки він зловмисно наражав себе на небезпеку.

"Я гадки не маю, чому вони дали нагороду за хоробрість пілоту, який у гіршому випадку зловмисно наражав себе і майно США на великий ризик, а в кращому — просто ідіоту", — висловився він.

Що передувало

Міністр оборони рф Сергій Шойгу 22 березня нагородив орденами мужності пілотів, які збили американський безпілотник MQ-9 Reaper над Чорним морем

У міноборони рф заявили, що пілотів літаків Су-27 нагороджено за те, що вони "запобігли порушенню американським безпілотним літальним апаратом MQ-9 меж району тимчасового режиму використання повітряного простору, встановленого з метою проведення "спеціальної військової операції".

Нагадаємо, військово-повітряні сили США 14 березня заявили, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БпЛА MQ-9 Reaper.

ВПС США виступили із заявою, в якій звинуватили російські літаки в "безрозсудних, небезпечних для екології та непрофесійних діях".

Міністерство оборони росії також виступило з заявою щодо інциденту з американським безпілотником над Чорним морем. У російському відомстві заявляють, що безпілотник MQ-9 Reaper у Чорному морі наблизився до окупованого Криму й нібито летів із порушеннями.

Пізніше американський телеканал CBS створив відеореконструкцію інциденту з безпілотником США, який збив російський винищувач. На реконструкції можна побачити, як американський безпілотник MQ-9 Reaper проводив розвідку.