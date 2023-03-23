Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow В США отреагировали на награждение российского пилота Су-27, сбившего американский беспилотник arrow

В США отреагировали на награждение российского пилота Су-27, сбившего американский беспилотник

23 марта 2023 08:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Джон Кирби
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В США высмеяли награждение за храбрость российского пилота Су-27, сбившего беспилотник США MQ-9 Reaper. Пилот совершил опасный маневр.

Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби на брифинге с журналистами.

Читайте также:

Реакция США

"Я не знаю другой армии в мире, другой военно-воздушной силы в мире, которая бы наградила пилота за то, что он врезался в беспилотник. Если это храбрость, то, думаю, они имеют другое определение. Это нелепо. Это обидно", — заявил Кирби.

В США удивлены тем, что российскому пилоту дали такую награду за храбрость, поскольку он злонамеренно подвергал себя опасности.

"Я не имею понятия, почему они дали награду за храбрость пилота, который в худшем случае злонамеренно подвергал себя и имуществу США большому риску, а в лучшем — просто идиоту", — выразился он.

Что предшествовало

Министр обороны рф Сергей Шойгу 22 марта наградил орденами мужества пилотов, сбивших американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем

В минобороны рф заявили, что пилоты самолетов Су-27 награждены за то, что они "предотвратили нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного с целью проведения "специальной военной операции".

Напомним, военно-воздушные силы США 14 марта заявили, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно ударный БпЛА MQ-9 Reaper.

ВВС США выступили с заявлением, в котором обвинили российские самолеты в "безрассудных, опасных для экологии и непрофессиональных действиях".

Министерство обороны россии также выступило с заявлением по поводу инцидента с американским беспилотником над Черным морем. В российском ведомстве заявляют, что беспилотник MQ-9 Reaper в Черном море приблизился к оккупированному Крыму и якобы летел с нарушениями.

Позже американский телеканал CBS создал видеореконструкцию инцидента с беспилотником США, сбившим российский истребитель. На реконструкции можно увидеть, как американский беспилотник MQ-9 Reaper проводил разведку.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

08:52 Роналду рассказал правду о сборной Португалии и ЧМ-2022

08:46 Остров в Индийском океане спасают от нашествия грызунов

Новина з фото

08:46 На улицах и в метро рф появились странные баннеры о "точке отсчета"

08:43ВСУ ликвидировали более 600 оккупантов и уничтожили десятки единиц техники рф

08:32 ”​После ордера от МКС разговор с путиным невозможен”: Кулеба напомнил о предыдуших переговорах с рф

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:26 Премьер-министр Эстонии рассказала, кого нужно поставить во главе ЕС и НАТО

08:15 Обладатели шестого чувства: какие знаки зодиака могут предсказывать будущее

Новина з фото

08:05 Жена Усика высмеяла Фьюри за отказ от боя

08:04 Потребности Украины в восстановлении выросли до $411 млрд, — Всемирный банк

08:03 Лидер КНДР не будет проводить ядерные испытания во время военных учений, — Пентагон

Новина з відео

06:15 Когда Благовещение 2023: дата, традиции и главные запреты праздника

Новина з відео

23:56 Угроза ядерного конфликта не миновала, а возросла, — Медведев

Новина з відео

20:50 Когда будет понятно, выйдет ли Ярмоленко против сборной Англии

Новина з відео

20:24Все удары россии получат как военный, так и политический и юридический ответ, — Зеленский

Новина з відео

19:49 Зеленский присвоил Харькову звание "Город-герой Украины"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:06 Военные получили первый комплекс дронов-разведчиков "ШАРК" и показали его в работе

Новина з відео

18:30 Украина рассчитывает, что Дания станет частью воздушной коалиции, — Шмыгаль

Новина з відео

18:08 Схемы на полмиллиарда: экс-главе Фонда госимущества объявили подозрение

Эксклюзив

17:00В Одессе лошади лечат и успокаивают душу: иппотерапия для военнослужащих ВМС ВСУ

Новина з відео

16:58Обстрел жилого дома: в Запорожье возросло количество пострадавших

Новина з фото

06:45 Целовался со звездами, платил за них и знает все тайны: блогеру Перес Хилтону — 45

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:13Аналитики оценили максимальную стоимость валюты в 2023 году

20:15 Актеры студии "Квартал 95" рассказали о своих любимых украинских городах

Эксклюзив

17:49"Шахеды" в Киевской области: последствия ночной вражеской атаки в Ржищеве

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:20Теперь мяч на стороне Китая: эксперт подвел итоги визита Си Цзиньпиня в россию

Эксклюзив

17:00В Одессе лошади лечат и успокаивают душу: иппотерапия для военнослужащих ВМС ВСУ

14:48В Украине возобновили регистрацию на финпомощь в 16 тыс. грн: как получить

14:09Бизнесу запретят использование в брендах и товарах символов войны: детали законопроекта

Новина з фото

12:33Одиозная блогерша запросила деньги за рекламу благотворительного концерта: бурная реакция соцсетей

Актуальное по теме

None 23 Март 07:52

Роналду рассказал правду о сборной Португалии и ЧМ-2022

None 23 Март 08:33

Остров в Индийском океане спасают от нашествия грызунов

None 23 Март 08:57

На улицах и в метро рф появились странные баннеры о "точке отсчета"

None 23 Март 08:33

”​После ордера от МКС разговор с путиным невозможен”: Кулеба напомнил о предыдуших переговорах с рф

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB