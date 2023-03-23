В США отреагировали на награждение российского пилота Су-27, сбившего американский беспилотник

Джон Кирби

В США высмеяли награждение за храбрость российского пилота Су-27, сбившего беспилотник США MQ-9 Reaper. Пилот совершил опасный маневр.

Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби на брифинге с журналистами.

Реакция США

"Я не знаю другой армии в мире, другой военно-воздушной силы в мире, которая бы наградила пилота за то, что он врезался в беспилотник. Если это храбрость, то, думаю, они имеют другое определение. Это нелепо. Это обидно", — заявил Кирби.

В США удивлены тем, что российскому пилоту дали такую награду за храбрость, поскольку он злонамеренно подвергал себя опасности.

"Я не имею понятия, почему они дали награду за храбрость пилота, который в худшем случае злонамеренно подвергал себя и имуществу США большому риску, а в лучшем — просто идиоту", — выразился он.

Что предшествовало

Министр обороны рф Сергей Шойгу 22 марта наградил орденами мужества пилотов, сбивших американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем

В минобороны рф заявили, что пилоты самолетов Су-27 награждены за то, что они "предотвратили нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного с целью проведения "специальной военной операции".

Напомним, военно-воздушные силы США 14 марта заявили, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно ударный БпЛА MQ-9 Reaper.

ВВС США выступили с заявлением, в котором обвинили российские самолеты в "безрассудных, опасных для экологии и непрофессиональных действиях".

Министерство обороны россии также выступило с заявлением по поводу инцидента с американским беспилотником над Черным морем. В российском ведомстве заявляют, что беспилотник MQ-9 Reaper в Черном море приблизился к оккупированному Крыму и якобы летел с нарушениями.

Позже американский телеканал CBS создал видеореконструкцию инцидента с беспилотником США, сбившим российский истребитель. На реконструкции можно увидеть, как американский беспилотник MQ-9 Reaper проводил разведку.