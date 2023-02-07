Помощь Украине и экономика — Байден 7 февраля выступит во время ежегодного доклада в Конгрессе

Стало известно о чем будет говорить Байден во время ежегодной речи в Конгрессе: вспомнит ли Украину
Президент США Джо Байден во вторник, 7 февраля, выступит в Конгрессе США с докладом "О положении дел в стране". Одними из ключевых тем его выступлений станут помощь Украине и экономика.
Об этом пишет издание "Голос Америки".
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Ключевые темы ежегодного доклада Байдена в Конгрессе
Как отмечает издание, согласно опросам в США, 62% американцев считают, что за два года Байден достиг "не слишком много" или "не достиг ничего". И во время своего выступления лидер американского государства сможет доказать обратное.
Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, во второй половине дня понедельника, 6 февраля, президент все еще работал над своей речью вместе с ближайшими советниками.
"У президента будет возможность обратиться непосредственно к американскому народу, а не только к членам Конгресса, рассказать о том, чего он достиг за два года и каким он видит будущее страны", — сказала она.
Также, по информации Белого дома, Байден в своей речи уделит время экономике страны, поскольку этот вопрос больше всего беспокоит американцев, согласно опросам.
Ожидается, что президент США в своей речи затронет несколько внешнеполитических тем, уделив основное время Китаю и Украине.
"Я вполне предполагаю, что вы услышите, что президент говорит о важности нашего лидерства на международной арене. О влиянии, оказываемом Америкой, особенно когда речь идет о помощи Украине в защите от российского вторжения и о стратегическом соперничестве с Китаем", — заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
При этом, по словам директора Центра США и Европы в Институте Брукингса Констанца Штельценмюллера, у Байдена в ходе своей речи будет возможность задать тон дальнейшей помощи Украине со стороны США и НАТО.
Планируется, что во время своего выступления американский президент затронет такие темы, как контроль над оружием, иммиграция, здравоохранение, реформа полиции и не только.
Напомним, недавно стало известно, что США могут объявить о новом пакете помощи Украине 3 февраля, в который входят высокоточные бомбы.
Франция также согласилась передать Украине дополнительные 12 самоходных артиллерийских установок Caesar. Стало известно, что еще учтены в пакет помощи для Украины.