Помощь Украине и экономика — Байден 7 февраля выступит во время ежегодного доклада в Конгрессе

Джо Байден

Президент США Джо Байден во вторник, 7 февраля, выступит в Конгрессе США с докладом "О положении дел в стране". Одними из ключевых тем его выступлений станут помощь Украине и экономика.

Об этом пишет издание "Голос Америки".

Ключевые темы ежегодного доклада Байдена в Конгрессе

Как отмечает издание, согласно опросам в США, 62% американцев считают, что за два года Байден достиг "не слишком много" или "не достиг ничего". И во время своего выступления лидер американского государства сможет доказать обратное.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, во второй половине дня понедельника, 6 февраля, президент все еще работал над своей речью вместе с ближайшими советниками.

"У президента будет возможность обратиться непосредственно к американскому народу, а не только к членам Конгресса, рассказать о том, чего он достиг за два года и каким он видит будущее страны", — сказала она.

Также, по информации Белого дома, Байден в своей речи уделит время экономике страны, поскольку этот вопрос больше всего беспокоит американцев, согласно опросам.

Ожидается, что президент США в своей речи затронет несколько внешнеполитических тем, уделив основное время Китаю и Украине.

"Я вполне предполагаю, что вы услышите, что президент говорит о важности нашего лидерства на международной арене. О влиянии, оказываемом Америкой, особенно когда речь идет о помощи Украине в защите от российского вторжения и о стратегическом соперничестве с Китаем", — заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

При этом, по словам директора Центра США и Европы в Институте Брукингса Констанца Штельценмюллера, у Байдена в ходе своей речи будет возможность задать тон дальнейшей помощи Украине со стороны США и НАТО.

Планируется, что во время своего выступления американский президент затронет такие темы, как контроль над оружием, иммиграция, здравоохранение, реформа полиции и не только.

Напомним, недавно стало известно, что США могут объявить о новом пакете помощи Украине 3 февраля, в который входят высокоточные бомбы.

Франция также согласилась передать Украине дополнительные 12 самоходных артиллерийских установок Caesar. Стало известно, что еще учтены в пакет помощи для Украины.