Допомога Україні та економіка — Байден 7 лютого виступить під час щорічної доповіді у Конгресі

Джо Байден

Президент США Джо Байден у вівторок, 7 лютого, виступить у Конгресі США з доповіддю "Про стан справ у країні". Одними з ключових тем його промов стануть допомога Україні та економіка.

Про це пише видання "Голос Америки".

Ключові теми щорічної доповіді Байдена у Конгресі

Як зазначає видання, згідно з опитуваннями в США, 62% американців вважають, що за два роки Байден досяг "не дуже багато" або "не досяг нічого". І під час свого виступу лідер американської держави матиме можливість довести протилежне.

Як повідомила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр, у другій половині дня понеділка, 6 лютого, президент все ще працював над своєю промовою разом із найближчими радниками.

"У президента буде можливість звернутися безпосередньо до американського народу, а не лише до членів Конгресу, розповісти про те, чого він досяг за два роки і яким він бачить майбутнє країни", — сказала вона.

Також, за інформацією Білого дому, Байден у своїй промові приділить час економіці країни, оскільки це питання найбільше турбує американців, згідно з опитуваннями.

Очікується, що президент США у своїй промові торкнеться кількох зовнішньополітичних тем, приділивши основний час Китаю та Україні.

"Я цілком припускаю, що ви почуєте, що президент говорить про важливість нашого лідерства на міжнародній арені. Про вплив, який надає Америка, особливо коли йдеться про допомогу Україні у захисті від російського вторгнення та про стратегічне суперництво з Китаєм", — заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

При цьому, за словами директора Центру США та Європи в Інституті Брукінгса Констанца Штельценмюллер, у Байдена в ході своєї промови буде можливість задати тон подальшої допомоги Україні з боку США та НАТО.

Планується, що під час свого виступу американський президент торкнеться таких тем, як контроль над зброєю, імміграція, охорона здоров'я, реформа поліції і не тільки.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що США можуть оголосити про новий пакет допомоги Україні 3 лютого, до якого входять високоточні бомби.

Також Франція погодилася передати Україні додаткові 12 самохідних артилерійських установок Caesar. Стало відомо, що ще врахували у пакет допомоги для України.