Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Стало відомо про що говоритиме Байден під час щорічної промови у Конгресі: чи згадає Україну arrow

Стало відомо про що говоритиме Байден під час щорічної промови у Конгресі: чи згадає Україну

7 лютого 2023 17:07
оновлено: 17:11
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Допомога Україні та економіка — Байден 7 лютого виступить під час щорічної доповіді у Конгресі
Джо Байден
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Президент США Джо Байден у вівторок, 7 лютого, виступить у Конгресі США з доповіддю "Про стан справ у країні". Одними з ключових тем його промов стануть допомога Україні та економіка.

Про це пише видання "Голос Америки".

Читайте також:

Ключові теми щорічної доповіді Байдена у Конгресі

Як зазначає видання, згідно з опитуваннями в США, 62% американців вважають, що за два роки Байден досяг "не дуже багато" або "не досяг нічого". І під час свого виступу лідер американської держави матиме можливість довести протилежне.

Як повідомила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр, у другій половині дня понеділка, 6 лютого, президент все ще працював над своєю промовою разом із найближчими радниками.

"У президента буде можливість звернутися безпосередньо до американського народу, а не лише до членів Конгресу, розповісти про те, чого він досяг за два роки і яким він бачить майбутнє країни", — сказала вона.

Також, за інформацією Білого дому, Байден у своїй промові приділить час економіці країни, оскільки це питання найбільше турбує американців, згідно з опитуваннями.

Очікується, що президент США у своїй промові торкнеться кількох зовнішньополітичних тем, приділивши основний час Китаю та Україні.

"Я цілком припускаю, що ви почуєте, що президент говорить про важливість нашого лідерства на міжнародній арені. Про вплив, який надає Америка, особливо коли йдеться про допомогу Україні у захисті від російського вторгнення та про стратегічне суперництво з Китаєм", — заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

При цьому, за словами директора Центру США та Європи в Інституті Брукінгса Констанца Штельценмюллер, у Байдена в ході своєї промови буде можливість задати тон подальшої допомоги Україні з боку США та НАТО.

Планується, що під час свого виступу американський президент торкнеться таких тем, як контроль над зброєю, імміграція, охорона здоров'я, реформа поліції і не тільки.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що США можуть оголосити про новий пакет допомоги Україні 3 лютого, до якого входять високоточні бомби. 

Також Франція погодилася передати Україні додаткові 12 самохідних артилерійських установок Caesar. Стало відомо, що ще врахували у пакет допомоги для України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Ексклюзив

14:31 З'ясувалося, чи можуть росіяни створити "кліщі" для ЗСУ на Сході

14:11 Польща готова передати Україні винищувачі, але є одна умова

14:08 Нафтогаз запропонував J.P. Morgan інвестувати у компанію: деталі

14:06 Скільки російських генералів загинуло на війні в Україні: дані розвідки Японії

14:02 Українців попередили про різку зміну погоди: що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:00 В Одесі збудують три бювети: де та коли вони мають з’явитись

13:58 Голова Європарламенту зробила заяву щодо надання Україні літаків: деталі

13:57 Еліна Світоліна розповіла, коли повернеться на корт

13:55 Скасувати відстрочку та відправити на фронт: в Україні пропонують мобілізувати одну категорію громадян

13:53 Поки учасники гурту "Антитіла" були на фронті, на них подали до суду по давній гучній справі: подробиці

Новина з відео

12:20 Зеленський виступає з промовою в Європарламенті: головні тези

Новина з відео

11:44 ​​​​​​​Спроба рф захопити усю територію Донбасу до кінця березня не обґрунтована у військовому сенсі, — Юсов

Новина з відео

11:15 У росії стався вибух у багатоповерхівці: є загиблі

Новина з відео

08:01 Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону

Новина з відео

23:51 Президент Зеленський прибув до Єлисейського палацу, — відео Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:28 Увесь час тримав у руках свого папугу: у Туреччині з-під завалів дістали хлопчика, який пробув там 55 годин

Ексклюзив

19:28 Лондон на боці Києва з перших днів війни: підсумки історичного візиту Зеленського до Великої Британії

Ексклюзив

19:00 Обшуки та затримання: чи вірять одесити, що корупцію в країні можливо побороти

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 9 лютого: Овнам — творчість, Левам — позитивні емоції

Ексклюзив

17:00 "Скасування пільг для грального бізнесу ніяк не вплине на збільшення бюджету", — експерт з туризму Фазіль Аскеров

08:00 Wordtune: штучний інтелект, що здатен в рази спростити написання текстів англійською

Ексклюзив

19:28 Лондон на боці Києва з перших днів війни: підсумки історичного візиту Зеленського до Великої Британії

Ексклюзив

18:30 "Якщо не ми, то знайдуть цивільні": інтерв'ю з сапером про розмінування Київщини

17:30 Псевдожурналісти повертають "совок" у Маріуполь: огляд пропагандистського контенту

Ексклюзив

17:00 "Скасування пільг для грального бізнесу ніяк не вплине на збільшення бюджету", — експерт з туризму Фазіль Аскеров

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

16:54 Важка справа: чи встигнуть танки на війну

08:00 Чемпіони зі стуку: росіяни пишуть доноси на українців, пацифістів та Третьяковську галерею

23:00 Другий день війни з природою: землетруси, шторм і зсуви ґрунту

Ексклюзив

18:00 Нерухомість для бізнесу в Ірпені: чи є сенс вкладати гроші

17:39 "Благодатний" вогонь: як пожежа на іранському заводі дронів вплине на повітряні атаки рф

Актуальне по темі

None 9 Лютий 14:31

З'ясувалося, чи можуть росіяни створити "кліщі" для ЗСУ на Сході

None 9 Лютий 14:10

Польща готова передати Україні винищувачі, але є одна умова

None 9 Лютий 14:25

Нафтогаз запропонував J.P. Morgan інвестувати у компанію: деталі

None 9 Лютий 14:06

Скільки російських генералів загинуло на війні в Україні: дані розвідки Японії

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB