Состояние Саакашвили катастрофическое: врачи осмотрели экс-президента Грузии

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Консилиум врачей, созванный омбудсменом, постановил, что Саакашвили похудел еще на 4 килограмма, у него диагностировано истощение организма и снижение психических функций. Кроме того, он физически не может употреблять пищу.

Об этом пишет издание "Кавказский узел".

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Отмечается, что Саакашвили нужно немедленно перевести на лечение за границу для оказания медицинской помощи.

"Если он продолжит худеть, то не сможет самостоятельно вставать с постели. Критический вес для него — 52-53 килограмма, после чего начнутся необратимые изменения в организме" , — говорится в заключении.

Кроме того, врачи отметили, что для Саакашвили опасно перемещаться без присмотра из-за высокого риска падений, травм и переломов.





В то же время главный врач клиники Vivamed Нино Надирадзе заявила, что "если Саакашвили будет придерживаться рекомендаций врачей, его самочувствие улучшится через месяц".

Кроме того, она сообщила, что на врачей и медперсонал якобы оказывается давление, а родственники и сторонники бывшего президента "дискредитируют" клинику.

Дело Саакашвили

Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, поскольку заочно приговорен к лишению свободы по двум уголовным делам.

После ареста Саакашвили трижды объявлял голодовку:

первая продолжалась 50 дней в октябре-ноябре 2021 года,

вторая – 20 дней в феврале-марте 2022 года.

третье голодовку Саакашвили объявил 14 декабря 2022 года, однако в тот же день депутаты Европарламента убедили его отказаться от голодовки.

Защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья.

12 мая бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили перевели из следственного изолятора в городе Руставе в гражданскую клинику "Вивамед".

Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе сообщил, что врачи подозревают у бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили туберкулез и деменцию.

В общей сложности заключенного политика проверяют на 34 заболевания.

10 февраля премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова принять Саакашвили для лечения.

15 февраля Европарламент принял резолюцию, которой призвал Грузию помиловать и уволить экспрезидента Михеила Саакашвили. Текст резолюции приняли 577 голосами "за", 33 "против" и 26 "воздержались".

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили во время визита в Вильнюс выразила свою поддержку Украине. Она почтила память жертв российских окупантов в Украине и заявила, что украинцы борются за свободу и европейское будущее.