Состояние Саакашвили катастрофическое: врачи осмотрели экс-президента Грузии
Консилиум врачей, созванный омбудсменом, постановил, что Саакашвили похудел еще на 4 килограмма, у него диагностировано истощение организма и снижение психических функций. Кроме того, он физически не может употреблять пищу.
Об этом пишет издание "Кавказский узел".
Отмечается, что Саакашвили нужно немедленно перевести на лечение за границу для оказания медицинской помощи.
"Если он продолжит худеть, то не сможет самостоятельно вставать с постели. Критический вес для него — 52-53 килограмма, после чего начнутся необратимые изменения в организме" , — говорится в заключении.
Кроме того, врачи отметили, что для Саакашвили опасно перемещаться без присмотра из-за высокого риска падений, травм и переломов.
В то же время главный врач клиники Vivamed Нино Надирадзе заявила, что "если Саакашвили будет придерживаться рекомендаций врачей, его самочувствие улучшится через месяц".
Кроме того, она сообщила, что на врачей и медперсонал якобы оказывается давление, а родственники и сторонники бывшего президента "дискредитируют" клинику.
Дело Саакашвили
Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, поскольку заочно приговорен к лишению свободы по двум уголовным делам.
После ареста Саакашвили трижды объявлял голодовку:
- первая продолжалась 50 дней в октябре-ноябре 2021 года,
- вторая – 20 дней в феврале-марте 2022 года.
- третье голодовку Саакашвили объявил 14 декабря 2022 года, однако в тот же день депутаты Европарламента убедили его отказаться от голодовки.
Защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья.
12 мая бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили перевели из следственного изолятора в городе Руставе в гражданскую клинику "Вивамед".
Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе сообщил, что врачи подозревают у бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили туберкулез и деменцию.
В общей сложности заключенного политика проверяют на 34 заболевания.
10 февраля премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова принять Саакашвили для лечения.
15 февраля Европарламент принял резолюцию, которой призвал Грузию помиловать и уволить экспрезидента Михеила Саакашвили. Текст резолюции приняли 577 голосами "за", 33 "против" и 26 "воздержались".
Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили во время визита в Вильнюс выразила свою поддержку Украине. Она почтила память жертв российских окупантов в Украине и заявила, что украинцы борются за свободу и европейское будущее.