Стан Саакашвілі катастрофічний: лікарі оглянули експрезидента Грузії

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Консиліум лікарів, скликаний омбудсменом, постановив, що Саакашвілі схуд ще на 4 кілограми, у нього діагностоване виснаження організму та зниження психічних функцій. Крім того, він фізично не може вживати їжу.

Про це пише видання "Кавказький вузол".

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Зазначається, що Саакашвілі потрібно негайно перевести на лікування за кордон для надання належної медичної допомоги.

"Якщо він продовжить худнути, то не зможе самостійно вставати з ліжка. Критична вага для нього — 52-53 кілограми, після чого почнуться незворотні зміни в організмі", — сказано у висновку.

Крім того, лікарі зауважили, що для Саакашвілі наразі небезпечно переміщатися без нагляду через високий ризик падінь, травм та переломів.





Водночас головна лікарка клініки Vivamed Ніно Надірадзе заявила, що "якщо Саакашвілі буде дотримуватись рекомендацій лікарів, його самопочуття покращиться через місяць".

Крім того, вона повідомила, що на лікарів та медперсонал нібито чиниться тиск, а родичі та прихильники колишнього президента "дискредитують" клініку.

Справа Саакашвілі

Саакашвілі повернувся до Грузії наприкінці вересня 2021 року і був заарештований, оскільки заочно засуджений до позбавлення волі у двох кримінальних справах.

Після арешту Саакашвілі тричі оголошував голодування:

перша тривала 50 днів у жовтні-листопаді 2021 року,

друга – 20 днів у лютому-березні 2022 року.

третє голодування Саакашвілі оголосив 14 грудня 2022 року, проте того ж дня депутати Європарламенту переконали його відмовитися від голодування.

Захист Саакашвілі неодноразово заявляв про загрозливий стан його здоров'я.

12 травня колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі перевели зі слідчого ізолятора в місті Руставі до цивільної клініки "Вівамед".

Адвокат Саакашвілі Шалва Хачапурідзе повідомив, що лікарі підозрюють у колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі туберкульоз та деменцію.

Загалом ув’язненого політика перевіряють на 34 захворювання.

10 лютого прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща готова прийняти Саакашвілі на лікування.

15 лютого Європарламент ухвалив резолюцію, якою закликав Грузію помилувати та звільнити експрезидента Михеїла Саакашвілі. Текст резолюції ухвалили 577 голосами "за", 33 "проти" та 26 "утрималися".

Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі під час візиту до Вільнюса висловила свою підтримку Україні. Вона вшанувала пам'ять жертв російських окупантів в Україні та заявила, що українці борються за свободу та європейське майбутнє.