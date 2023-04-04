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Столтенберг предложил странам НАТО выделять Украине по 500 млн. евро в год

4 апреля 2023 02:18
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил странам-членам выделять для Комплексного пакета помощи Украине ежегодно по 500 миллионов евро.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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Йенс Столтенберг хочет, чтобы союзники увеличили свои взносы в фонд Комплексного пакета помощи Украине. Этот фонд, в частности, предусматривает краткосрочную помощь, такую как топливо, защитное снаряжение и способы противодействия российскому вторжению.

Фонд также направлен на оказание долгосрочной поддержки для модернизации ее вооруженных сил и достижения стандартов оперативной совместимости НАТО.

Как пишет Bloomberg, детали предложения Столтенберга еще предстоит обработать.

Столтенберг сказал, что министры иностранных дел стран Альянса согласятся начать работу над многолетней программой для Украины, когда они соберутся в Брюсселе на двухдневную встречу, которая начнется во вторник.

Напомним, Йенс Столтенберг во время предминистерской пресс-конференции поднял вопрос поддержки Украины, в частности послевоенной помощи. По его убеждению, когда война закончится, странам-членам НАТО нужно будет принять меры, чтобы Украина могла сдерживать будущую агрессию России.

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