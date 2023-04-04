Столтенберг запропонував країнам НАТО виділяти Україні по 500 млн євро на рік

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував країнам-членам виділяти для Комплексного пакета допомоги Україніщороку по 500 мільйонів євро.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Читайте також:

Єнс Столтенберг хоче, щоб союзники збільшили свої внески до фонду Комплексного пакета допомоги Україні. Цей фонд, зокрема, передбачає короткострокову допомогу, таку як паливо, захисне спорядження і засоби протидії російському вторгненню.

Окрім цього фонд спрямований на надання довгострокової підтримки для модернізації її збройних сил і досягнення стандартів оперативної сумісності НАТО.

Як пише Bloomberg, деталі пропозиції Столтенберга ще належить опрацювати.

Столтенберг сказав, що міністри закордонних справ країн Альянсу погодяться розпочати роботу над багаторічною програмою для України, коли вони зберуться в Брюсселі на дводенну зустріч, яка розпочнеться у вівторок.

Нагадаємо, Єнс Столтенберг під час передміністерської пресконференції порушив питання підтримки України, зокрема післявоєнної допомоги. На його переконання, коли закінчиться війна, країнам-членам НАТО потрібно буде вжити заходів, щоб Україна могла стримувати майбутню агресію росії.