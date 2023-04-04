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Столтенбернг рассказал, как вступление Финляндии в НАТО повлияет на войну в Украине

4 апреля 2023 13:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Йенс Столтенберг
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Из-за вступления Финляндии в НАТО путин получает противоположное чего он хотел перед вторжением в Украину, поскольку Альянс расширяется, а не наоборот.

Об этом заявил глава НАТО Йенс Столтенберг, пишет The Guardian.

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"Вступление Финляндии в НАТО станет историческим событием и прямым результатом вторжения россии в Украину", — заявил Столтенберг, добавив, что Альянс гарантирует, что Швеция также станет полноправным членом.

Он также добавил, что путин имел целью получить распад или уменьшение НАТО во время вторжения в Украину, однако получилось наоборот.

"Он получает прямо противоположное… Финляндия сегодня, а вскоре и Швеция станет полноправным членом альянса ", — сказал он.

Реакция россии на вступление Финляндии в НАТО

В россии не медлили с заявлениями и угрозами после информации о вступлении Финляндии в Альянс.

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал расширение НАТО "прямым посягательством на безопасность россии" и заявил, что это значительно "обострит ситуацию".

В свою очередь, министр обороны рф Сергей Шойгу на собрании руководства вооруженных сил россии заявил, что "НАТО усиливает свой антироссийский курс, и что вступление Финляндии в альянс рискует расширить конфликт".

Он также сказал, что белорусские самолеты теперь способны нести российские ядерные ракеты, что, возможно, может усилить напряжение.

Напомним, руководитель Североатлантического альянса приветствовал Финляндию как 31-го члена НАТО и рассказал, что флаг этой страны у штаб-квартиры Альянса поднимут уже 4 апреля.

"Это делает Финляндию более безопасной, а наш альянс крепче. Это будет хороший день для безопасности Финляндии и Северной Европы", — заверил Йенс Столтенберг,

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