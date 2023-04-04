Столтенбернг розповів, як вступ Фінляндії до НАТО вплине на війну в Україні

Єнс Столтенберг

Через вступ Фінляндії до НАТО путін отримує протилежне чого він хотів перед вторгненням Україну, оскільки Альянс розширюється, а не навпаки.

Про це заявив глава НАТО Єнс Столтенберг, пише The Guardian.

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"Вступ Фінляндії до НАТО стане історичною подією та прямим результатом вторгнення росії в Україну",— заявив Столтенберг, додавши, що Альянс гарантує, що Швеція також стане повноправним членом.

Він також додав, що путін мав за мету отримати розпад чи зменшення НАТО під час вторгнення в Україну, проте вийшло навпаки.

"Він отримує прямо протилежне… Фінляндія сьогодні, а незабаром і Швеція стане повноправним членом альянсу", — сказав він.

Реакція росії на вступ Фінляндії до НАТО

В росії не барилися із заявами та погрозами після інформації про вступ Фінляндії до Альянсу.

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав розширення НАТО "прямим посяганням на безпеку росії" і заявив, що це значно "загострить ситуацію".

Своєю чергою, міністр оборони рф Сергій Шойгу на зборах керівництва збройних сил росії заявив, що "НАТО посилює свій антиросійський курс, і що вступ Фінляндії в альянс ризикує розширити конфлікт".

Він також сказав, що білоруські літаки тепер здатні нести російські ядерні ракети, що, ймовірно, може посилити напругу.

Нагадаємо, керівник Північноатлантичного альянсу привітав Фінляндію як 31-го члена НАТО та розповів, що прапор цієї країни біля штаб-квартири Альянсу піднімуть вже 4 квітня.

"Це робить Фінляндію безпечнішою, а наш альянс міцнішим. Це буде хороший день для безпеки Фінляндії та Північної Європи", — запевнив Єнс Столтенберг,