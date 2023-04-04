Стрельба и кража на 15 миллионов: в Нидерландах осудили преступников

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В Нидерландах осудили восемь человек, похитивших драгоценные металлы на сумму около 14,5 млн евро и стрелявших в полицейских в Амстердаме. Преступники получили от двух до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает AP.

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В мае 2021 года в северном пригороде Амстердама грабители похитили драгоценные металлы почти на 15 млн. евро. После чего началась погоня полицейских за злоумышленниками, закончившейся стрельбой.

Пятерых грабителей задержали после перестрелки в деревне, еще троих правоохранителей арестовали позже. Одного участника ограбления полисмены застрелили.

Драгоценности обнаружили не все. Правоохранители до сих пор не знают, где находятся драгоценные металлы на четыре миллиона евро.

Напомним, на базе США в Нидерландах могла быть повреждение ядерная бомба. Снимок с американской военной базы Фолькель, опубликованный в презентации для студентов, может указывать на неизвестный ранее инцидент с тактической ядерной бомбой В51. Вероятно, он произошел до 2022 года.