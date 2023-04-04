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Стрілянина та крадіжка на 15 мільйонів: у Нідерландах загратували злочинців

4 квітня 2023 05:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Фото ілюстративне
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Нідерландах засудили вісьмох людей, які викрали дорогоцінні метали на суму близько 14,5 млн євро та стріляли в поліцейських в Амстердамі. Злочинці отримали від двох до 15 років ув’язнення.

Про це повідомяє AP

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У травні 2021 року в північному передмісті Амстердама грабіжники викрали дорогоцінні метали майже на 15 млн євро. Після чого почалась погоня поліцейських за зловмисниками, яка закінчилась стріляниною.

П'ятьох грабіжників затримали після перестрілки в селі, ще трьох правоохоронці заарештували пізніше. Одного учасника пограбування поцілили полісмени. 

Коштовності знайшли не усі. Правоохоронці досі не знають, де знаходяться дорогоцінні метали на чотири мільйони євро.

Нагадаємо, на базі США в Нідерландах могла зазнати пошкодження ядерна бомба. Знімок з американської військової бази Фолькель, який був опублікований в презентації для студентів, може вказувати на невідомий раніше інцидент із тактичною ядерною бомбою В51. Ймовірно, що він стався до 2022 року.

 

 

 

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