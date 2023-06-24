Создают видимость покоя? Путин поздравил россиян с Днем молодежи

Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ

Кровожадный российский диктатор Владимир Путин поздравил россиян с днем молодежи. Вероятно, таким образом, в Кремле хотят создать видимость контролируемой ситуации с Евгением Пригожиным.

Обращение Путина к россиянам появилось на официальной странице Кремля.

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"Верьте в себя, смело мечтайте, достигайте своих целей и успех обязательно будет", — сказал Путин.

Что известно о противостоянии Пригожина из Шойгу

Напомним, что владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил , что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". Пригожин также отметил, что Шойгу "трусливо убежал".

Также мы сообщали, что против владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в России возбудили уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".

В администрации российского президента Владимира Путина рассматривают все сценарии развития событий противостояния владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и Министра обороны РФ Сергея Шойгу. В частности, не исключают также сценарий начала гражданской войны в России.