Створюють видимість спокою? Путін привітав росіян з Днем молоді

Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Кровожерливий російський диктатор Володимир Путін привітав росіян з днем молоді. Ймовірно, таким чином у Кремлі хочуть створити видимість контрольованої ситуації з Євгеном Пригожиним.

Звернення Путіна до росіян з'явилося на офіційній сторінці Кремля.

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"Вірте в себе, сміливо мрійте, досягайте своїх цілей і успіх обов'язково буде", — сказав Путін.

Що відомо про протистояння Пригожина з Шойгу

Нагадаємо, що власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу особисто керував операцією зі знищення "вагнерівців". Пригожин також зазначив. що Шойгу "боягузливо втік".

Також ми повідомляли що проти власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у Росії відкрили кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".

Додамо, що в адміністрації російського президента Володимира Путіна розглядають усі сценарії розвитку подій протистояння власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та Міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Зокрема, не виключають також сценарій початку громадянської війни в Росії.