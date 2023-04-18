Суд в Москве оставил под стражей американского журналиста Гершковича: реакция США
Московский городской суд не удовлетворил апелляцию адвокатов американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого Россия обвиняет якобы в "шпионаже". Его будут и дальше содержать в СИЗО "Лефортово".
Об этом сообщает "Медиазона".
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Заседание суда проходило в закрытом режиме.
Пришедшие журналисты могли видеть трансляцию только в момент оглашения решения судьей.
Реакция США
После того как Московский городской суд решил оставить в силе условия содержания под стражей репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича, посол США в России Линн Трейси назвала обвинения "безосновательными" и призвала Россию "немедленно освободить его".
Трейси также сообщила, что вчера она посетила Гершковича в тюрьме и что он остается сильным и при хорошем здоровье.
Что известно о деле Эвана Гершковича
29 марта российская ФСБ задержала в Екатеринбурге журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, против него возбудили уголовное дело о шпионаже.
ФСБ считает, что журналист "по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".
30 марта Лефортовский районный суд Москвы отправил Эвана в СИЗО.
Напомним, ранее Государственный департамент США заявил, что журналист Эван Гершкович был "неправомерно задержан" в России.
По данным СМИ, президент РФ Владимир Путин лично разрешил арестовать журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича.