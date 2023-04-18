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Суд в Москве оставил под стражей американского журналиста Гершковича: реакция США

18 апреля 2023 16:19
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Суд в Москве оставил под стражей американского журналиста Гершковича: реакция США
Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович во время заседания суда в Москве. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Московский городской суд не удовлетворил апелляцию адвокатов американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого Россия обвиняет якобы в "шпионаже". Его будут и дальше содержать в СИЗО "Лефортово".

Об этом сообщает "Медиазона".

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Подробности

Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Пришедшие журналисты могли видеть трансляцию только в момент оглашения решения судьей.

Реакция США

После того как Московский городской суд решил оставить в силе условия содержания под стражей репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича, посол США в России Линн Трейси назвала обвинения "безосновательными" и призвала Россию "немедленно освободить его".

Трейси также сообщила, что вчера она посетила Гершковича в тюрьме и что он остается сильным и при хорошем здоровье.

Что известно о деле Эвана Гершковича

29 марта российская ФСБ задержала в Екатеринбурге журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, против него возбудили уголовное дело о шпионаже.

ФСБ считает, что журналист "по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

30 марта Лефортовский районный суд Москвы отправил Эвана в СИЗО.

Напомним, ранее Государственный департамент США заявил, что журналист Эван Гершкович был "неправомерно задержан" в России.

По данным СМИ, президент РФ Владимир Путин лично разрешил арестовать журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича.

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