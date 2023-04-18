Суд у Москві залишив під вартою американського журналіста Гершковича: реакція США

Журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович під час засідання суду у Москві. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Московський міський суд не задовольнив апеляцію адвокатів американського журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого Росія звинувачує нібито у "шпигунстві". Його будуть і надалі утримувати в СІЗО "Лефортово".

Про це повідомляє "Медіазона".

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Подробиці

Засідання суду відбувалося у закритому режимі.

Журналісти, що прийшли, могли бачити трансляцію лише у момент оголошення рішення суддею.

Реакція США

Після того, як Московський міський суд вирішив залишити в силі умови тримання під вартою репортера Wall Street Journal Евана Гершковича, посол США в Росії Лінн Трейсі назвала звинувачення "безпідставними" і закликала Росію "негайно звільнити його".

Трейсі також повідомила, що вчора вона відвідала Гершковича у в'язниці, і що він залишається сильним і при доброму здоров'ї.

Що відомо про справу Евана Гершковича

29 березня російська ФСБ затримала в Єкатеринбурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, проти нього порушили кримінальну справу про шпигунство.

ФСБ вважає, що журналіст "за завданням американської сторони, здійснював збір відомостей, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу".

30 березня Лефортівський районний суд Москви відправив Евана до СІЗО.

Нагадаємо, раніше Державний департамент США заявив, що журналіст Еван Гершкович був "неправомірно затриманим" у Росії.

За даними, ЗМІ президент РФ Володимир Путін особисто дозволив арештувати журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича.