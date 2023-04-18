Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Суд у Москві залишив під вартою американського журналіста Гершковича: реакція США arrow

Суд у Москві залишив під вартою американського журналіста Гершковича: реакція США

18 квітня 2023 16:19
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Суд у Москві залишив під вартою американського журналіста Гершковича: реакція США
Журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович під час засідання суду у Москві. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Московський міський суд не задовольнив апеляцію адвокатів американського журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого Росія звинувачує нібито у "шпигунстві". Його будуть і надалі утримувати в СІЗО "Лефортово".

Про це повідомляє "Медіазона".

Читайте також:

Подробиці

Засідання суду відбувалося у закритому режимі. 

Журналісти, що прийшли, могли бачити трансляцію лише у момент оголошення рішення суддею.

Реакція США

Після того, як Московський міський суд вирішив залишити в силі умови тримання під вартою репортера Wall Street Journal Евана Гершковича, посол США в Росії Лінн Трейсі назвала звинувачення "безпідставними" і закликала Росію "негайно звільнити його".

Трейсі також повідомила, що вчора вона відвідала Гершковича у в'язниці, і що він залишається сильним і при доброму здоров'ї.

Що відомо про справу Евана Гершковича

29 березня російська ФСБ затримала в Єкатеринбурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, проти нього порушили кримінальну справу про шпигунство.

ФСБ вважає, що журналіст "за завданням американської сторони, здійснював збір відомостей, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу".

30 березня Лефортівський районний суд Москви відправив Евана до СІЗО. 

Нагадаємо, раніше Державний департамент США заявив, що журналіст Еван Гершкович був "неправомірно затриманим" у Росії

За даними, ЗМІ президент РФ Володимир Путін особисто дозволив арештувати журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB