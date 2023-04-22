Суд вынес приговор по делу о теракте возле Синагоги в Париже спустя 43 года после атаки

Ливанец Хасан Диаб, обвиненный в подрыве бомбы в Париже в 1980 году. Фото: CBC

Спустя почти 43 года после смертоносного взрыва в парижской синагоге суд в Париже признал виновным в совершении нападения профессора канадского университета ливанского происхождения. Судьи решили, что 69-летний Хасан Диаб был именно тем мужчиной, который заложил бомбу на мотоцикле на улице Коперника 3 октября 1980 года. В результате теракта погибли четыре человека, еще 38 получили ранения.

Об этом сообщает BBC.

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Диаб свою вину не признал. Он назвал свою ситуацию "кафкианской".

Он отказался присутствовать на суде, но судьи назначили ему пожизненное заключение.

Прокуроры утверждали, что "вне возможного сомнения" он стоит за взрывом. Его сторонники осудили судебный процесс как "очевидно несправедливый".

Атака на улице Коперника в Париже стала первой атакой на евреев во Франции со времен Второй мировой войны и стала шаблоном для многих подобных атак, связанных с боевиками на Ближнем Востоке в последующие годы.

Расследование, продолжавшееся десятилетие, стало синонимом как длительной судебной путаницы, так и настойчивой решимости нескольких правоохранителей не дать этому делу забыться.

Диаб — ливанец палестинского происхождения, получивший канадское гражданство в 1993 году и преподающий социологию в Оттаве.

Впервые его объявили подозреваемым на основе новых доказательств в 1999 году, уже спустя почти 20 лет после теракта.

Спустя восемь лет французы выдали международный ордер на арест, и только в 2014 году Канада согласилась на экстрадицию. Но в 2018 году французские правоохранители объявили дело закрытым из-за отсутствия доказательств, что позволило Диабу вернуться в Канаду.

Наконец, в 2021 году апелляция на закрытие дела была удовлетворена в Верховном суде.

С самого начала Диаб не признавал своей вины и не вернулся во Францию на судебный процесс, проходивший в его отсутствие. Его осуждение означает, что нужно будет подать второй запрос об экстрадиции, хотя и с сильными сомнениями относительно того, будет ли он успешен.

Реакция правительства Канады

На пресс-конференции премьер-министр Канады Трюдо сказал, что его правительство "внимательно посмотрит на следующие шаги, на то, что решит сделать французское правительство, і на то, что решат сделать французские трибуналы".

"Но мы всегда будем рядом, чтобы защищать канадцев и их права", — добавил он.

Что известно о теракте

Стоит отметить, что никого из первой следственной группы уже нет в живых, а свидетели, видевшие нападающего в 1980 году, признали, что после более чем 40 лет их воспоминания были слишком туманными, чтобы быть надежными.

Бомбу оставили в седельной сумке мотоцикла Suzuki у синагоги в 16-м округе Парижа.

В 1980 году расследование было сначала сосредоточено на неонацистах, а впоследствии внимание переключилось на связь с Ближним Востоком.

Установлено, что у террориста поддельный кипрский паспорт на имя Александр Панадрию.

Считается, что он въехал во Францию из другой европейской страны в составе большей группы и купил мотоцикл в магазине у Триумфальной арки.

Считалось, что он принадлежал к диссидентской палестинской группе под названием Народный фронт по освобождению Палестины — специальные операции (PFLP-SO). И только в 1999 году имя Хасана Диаба появилось из новой информации, полученной следствием.

Затем итальянские власти обнаружили, что в 1981 году паспорт Хасана Диаба был найден в аэропорту Рима у высокопоставленного лица из PFLP-SO. Паспорт содержал штампы, которые показывали, что владелец въезжал и выезжал из Испании примерно в дату нападения на улице Коперника. Суть обвинения опиралась на паспорт. Сам Диаб заявлял, что потерял паспорт за месяц до нападения. Также друзья Диаба заявили, что в то время, когда произошло нападение, тот сдавал экзамены в Бейруте.

Напомним, ранее суд в США отменил мужчине приговор за убийство после 28 лет тюрьмы.