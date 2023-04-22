Суд виніс вирок у справі про теракт біля Синагоги в Парижі через 43 роки після атаки

Ліванець Хасан Діаб, якого звинуватили у підриві бомби в Парижі у 1980 році. Фото: CBC

Через майже 43 роки після смертоносного вибуху в паризькій синагозі суд у Парижі визнав винним у скоєнні нападу професора канадського університету ліванського походження. Судді вирішили, що 69-річний Хасан Діаб був саме тим чоловіком, який заклав бомбу на мотоциклі на вулиці Коперніка 3 жовтня 1980 року. В результаті теракту загинуло четверо людей, ще 38 отримали поранення.

Про це повідомляє BBC.

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Судовий процес

Діаб свою провину не визнав. Він назвав свою ситуацію "кафкіанською".

Він відмовився бути присутнім на суді, але судді призначили йому довічне ув'язнення.

Прокурори стверджували, що "поза можливим сумнівом" він стоїть за вибухом. Його прихильники засудили судовий процес як "очевидно несправедливий".

Атака на вулиці Коперніка у Парижі стала першою атакою на євреїв у Франції з часів Другої світової війни та стала шаблоном для багатьох інших подібних атак, пов’язаних із бойовиками на Близькому Сході в наступні роки.

Розслідування, яке тривало десятиліття, стало синонімом як тривалої судової плутанини, так і наполегливої рішучості декількох правоохоронців не дати цій справі забутися.

Діаб — ліванець палестинського походження, який отримав канадське громадянство в 1993 році та викладає соціологію в Оттаві.

Вперше його оголосили підозрюваним на основі нових доказів у 1999 році, вже майже через 20 років після теракту.

Через вісім років французи видали міжнародний ордер на арешт, і тільки в 2014 році Канада погодилася на екстрадицію. Але у 2018 році французькі правоохоронці оголосили справу закритою через відсутність доказів, що дозволило Діабу повернутися до Канади.

Нарешті у 2021 році апеляцію на закриття справи було задоволено у Верховному суді.

З самого початку Діаб не визнавав своєї вини і не повернувся до Франції на судовий процес, який проходив за його відсутності. Його засудження означає, що потрібно буде подати другий запит про екстрадицію, хоча й із сильними сумнівами щодо того, чи він буде успішним.

Реакція уряду Канади

На прес-конференції прем'єр-міністр Канади Трюдо сказав, що його уряд "уважно подивиться на наступні кроки, на те, що вирішить зробити французький уряд, на те, що вирішать зробити французькі трибунали".

"Але ми завжди будемо поруч, щоб захищати канадців та їхні права", — додав він.

Що відомо про теракт

Варто зазначити, що нікого з першої слідчої групи уже немає серед живих, а свідки, які бачили нападника в 1980 році, визнали, що після більш ніж 40 років їхні спогади були надто туманними, щоб бути надійними.

Бомбу залишили в сідельній сумці мотоцикла Suzuki біля синагоги у 16 окрузі Парижа.

У 1980 році розслідування спочатку було зосереджено на неонацистах, а згодом увага переключилася на зв’язок із Близьким Сходом.

Встановлено, що у терориста був підроблений кіпрський паспорт на ім'я Олександр Панадрію.

Вважається, що він в'їхав до Франції з іншої європейської країни у складі більшої групи та купив мотоцикл у магазині біля Тріумфальної арки.

Вважалося, що він належав до дисидентської палестинської групи під назвою Народний фронт звільнення Палестини – спеціальні операції (PFLP-SO). І лише в 1999 році ім'я Хасана Діаба з'явилося з нової інформації, яку отримало слідство.

Потім італійська влада виявила, що в 1981 році паспорт Хасана Діаба було знайдено в аеропорту Риму у високопоставленої особи з PFLP-SO. Паспорт містив штампи, які показували, що власник в’їжджав і виїжджав з Іспанії приблизно в дати нападу на вулиці Коперніка. Суть обвинувачення спиралася на паспорт. Сам Діаб заявляв, що загубив паспорт за місяць до нападу. Також друзі Діаба заявили, що у час, коли стався напад, той складав іспити у Бейруті.

Нагадаємо, раніше суд у США скасував чоловікові вирок за вбивство після 28 років в'язниці.