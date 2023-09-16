Суровикин, вероятно, будет наблюдать за действиями "вагнеровцев" в Африке, — ISW
Российский генерал Сергей Суровикин находится в Алжире вместе с делегацией Минобороны РФ. Такой визит может быть связан с возможным назначением военачальника для того, чтобы проводить наблюдение за неопределенными операциями "вагнеровцев" в Африке.
Об этом пишет ISW.
Чем будет заниматься Суровикин
"The Wall Street Journal сообщила, что российские официальные лица, включая Евкурова, встречались с Халифой Хафтаром, командующим Ливийской национальной армии, базирующейся в Тобруке, в течение последних недель, чтобы попросить доступ к портам в Бенгази или Тобруке для российских военных кораблей", — добавили в сообщении.
Его могли привлечь к такой задаче из-за прежней принадлежности к ЧВК "Вагнер" и командному опыту. Однако пока нет понимания относительно того, планирует ли российское Минобороны это сделать.
Для чего проводили встречу в Алжире
"The Wall Street Journal сообщила, что российские официальные лица, включая Евкурова, встречались с Халифой Хафтаром, командующим базирующейся в Тобруке Ливийской национальной армии в течение последних недель, чтобы попросить доступ к портам в Бенгази или Тобруке для российских военных кораблей", — добавили в сообщении.
Отмечается, что Юнус-Бек Евкуров несколько раз приезжал в Ливию за последние месяцы, чтобы "заменить "частные военные компании" (ЧВК) формированием, контролируемым российским МО".
В Институте отмечают, что таким образом в Кремле, возможно, пытаются возобновить давнюю кампанию, чтобы обеспечить доступ к средиземноморскому порту в Ливии и возложить на себя операции ЧВК "Вагнер" в Ливии.
Напомним, ранее появилось первое фото одиозного российского генерала Сергея Суровикина после того, как в отношении него в РФ было возбуждено уголовное дело. В России его подозревают в поддержке мятежа Евгения Пригожина в июне 2023 года.