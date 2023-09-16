Суровикин, вероятно, будет наблюдать за действиями "вагнеровцев" в Африке, — ISW

Российский генерал Сергей Суровикин во время визита в Алжир. Фото: соцсети

Российский генерал Сергей Суровикин находится в Алжире вместе с делегацией Минобороны РФ. Такой визит может быть связан с возможным назначением военачальника для того, чтобы проводить наблюдение за неопределенными операциями "вагнеровцев" в Африке.

Об этом пишет ISW.

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"The Wall Street Journal сообщила, что российские официальные лица, включая Евкурова, встречались с Халифой Хафтаром, командующим Ливийской национальной армии, базирующейся в Тобруке, в течение последних недель, чтобы попросить доступ к портам в Бенгази или Тобруке для российских военных кораблей", — добавили в сообщении.

Его могли привлечь к такой задаче из-за прежней принадлежности к ЧВК "Вагнер" и командному опыту. Однако пока нет понимания относительно того, планирует ли российское Минобороны это сделать.

Для чего проводили встречу в Алжире

"The Wall Street Journal сообщила, что российские официальные лица, включая Евкурова, встречались с Халифой Хафтаром, командующим базирующейся в Тобруке Ливийской национальной армии в течение последних недель, чтобы попросить доступ к портам в Бенгази или Тобруке для российских военных кораблей", — добавили в сообщении.

Отмечается, что Юнус-Бек Евкуров несколько раз приезжал в Ливию за последние месяцы, чтобы "заменить "частные военные компании" (ЧВК) формированием, контролируемым российским МО".

В Институте отмечают, что таким образом в Кремле, возможно, пытаются возобновить давнюю кампанию, чтобы обеспечить доступ к средиземноморскому порту в Ливии и возложить на себя операции ЧВК "Вагнер" в Ливии.

Напомним, ранее появилось первое фото одиозного российского генерала Сергея Суровикина после того, как в отношении него в РФ было возбуждено уголовное дело. В России его подозревают в поддержке мятежа Евгения Пригожина в июне 2023 года.