Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Суровикин, вероятно, будет наблюдать за действиями "вагнеровцев" в Африке, — ISW arrow

Суровикин, вероятно, будет наблюдать за действиями "вагнеровцев" в Африке, — ISW

16 сентября 2023 09:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Суровикин, вероятно, будет наблюдать за действиями "вагнеровцев" в Африке, — ISW
Российский генерал Сергей Суровикин во время визита в Алжир. Фото: соцсети
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российский генерал Сергей Суровикин находится в Алжире вместе с делегацией Минобороны РФ. Такой визит может быть связан с возможным назначением военачальника для того, чтобы проводить наблюдение за неопределенными операциями "вагнеровцев" в Африке.

Об этом пишет ISW.

Читайте также:

Чем будет заниматься Суровикин

"The Wall Street Journal сообщила, что российские официальные лица, включая Евкурова, встречались с Халифой Хафтаром, командующим Ливийской национальной армии, базирующейся в Тобруке, в течение последних недель, чтобы попросить доступ к портам в Бенгази или Тобруке для российских военных кораблей", — добавили в сообщении.

Его могли привлечь к такой задаче из-за прежней принадлежности к ЧВК "Вагнер" и командному опыту. Однако пока нет понимания относительно того, планирует ли российское Минобороны это сделать.

Для чего проводили встречу в Алжире

"The Wall Street Journal сообщила, что российские официальные лица, включая Евкурова, встречались с Халифой Хафтаром, командующим базирующейся в Тобруке Ливийской национальной армии в течение последних недель, чтобы попросить доступ к портам в Бенгази или Тобруке для российских военных кораблей", — добавили в сообщении.

Отмечается, что Юнус-Бек Евкуров несколько раз приезжал в Ливию за последние месяцы, чтобы "заменить "частные военные компании" (ЧВК) формированием, контролируемым российским МО".

В Институте отмечают, что таким образом в Кремле, возможно, пытаются возобновить давнюю кампанию, чтобы обеспечить доступ к средиземноморскому порту в Ливии и возложить на себя операции ЧВК "Вагнер" в Ливии.

Напомним, ранее появилось первое фото одиозного российского генерала Сергея Суровикина после того, как в отношении него в РФ было возбуждено уголовное дело. В России его подозревают в поддержке мятежа Евгения Пригожина в июне 2023 года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

"Наша справа": деньги на дождевые канализации выделяют, а Киев продолжает затапливать

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз