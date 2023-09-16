Суровікін, ймовірно, наглядатиме за діями "вагнерівців" в Африці, — ISW

Російський генерал Сергій Суровікін під час візиту в Алжир. Фото: соцмережі

Російський генерал Сергій Суровікін перебуває в Алжирі разом з делегацією Міноборони РФ. Такий візит може бути пов'язаний з ймовірним призначенням воєначальника для того, аби проводити нагляд за невизначеними операціями "вагнерівців" в Африці.

Про це пише ISW.

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"Російські мілблогери стверджували, що нова формальна посада Суровікіна як голови Координаційного комітету з питань протиповітряної оборони при Раді міністрів оборони СНД є чисто номінальною, і припустили, що Суровікін може отримати активи та операції "Вагнера" в регіоні", — зазначили у повідомленні.

Його могли залучити до такого завдання через колишню приналежність до ПВК "Вагнер" та командний досвід. Проте наразі немає розуміння щодо того, чи планує російське Міноборони це зробити.

Для чого проводили зустріч в Алжирі

"The Wall Street Journal повідомила, що російські офіційні особи, включаючи Євкурова, зустрічалися з Халіфою Хафтаром, командувачем Лівійської національної армії, що базується в Тобруку, протягом останніх тижнів, щоб попросити доступ до портів у Бенгазі або Тобруку для російських військових кораблів", — додали у повідомленні.

Зазначається, що Юнус-Бек Євкуров декілька разів приїжджав до Лівії за останні місяці, аби "замінити "приватні військові компанії" (ПВК) на формування, контрольовані російським МО".

В Інституті зауважують, що таким чином у Кремлі, можливо, намагаються відновити давню кампанію, аби забезпечувати доступ до середземноморського порту в Лівії та покласти на себе операції ПВК "Вагнер" в Лівії.

Нагадаємо, раніше з'явилося перше фото одіозного російського генерала Сергія Суровікіна після того, як щодо нього в РФ було відкрито кримінальну справу. В Росії його підозрюють в підтримці заколоту Євгенія Пригожина в червні 2023 року.