Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Суровікін, ймовірно, наглядатиме за діями "вагнерівців" в Африці, — ISW arrow

Суровікін, ймовірно, наглядатиме за діями "вагнерівців" в Африці, — ISW

16 вересня 2023 09:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Суровікін, ймовірно, наглядатиме за діями "вагнерівців" в Африці, — ISW
Російський генерал Сергій Суровікін під час візиту в Алжир. Фото: соцмережі
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російський генерал Сергій Суровікін перебуває в Алжирі разом з делегацією Міноборони РФ. Такий візит може бути пов'язаний з ймовірним призначенням воєначальника для того, аби проводити нагляд за невизначеними операціями "вагнерівців" в Африці.

Про це пише ISW.

Читайте також:

Чим буде займатися Суровікін

"Російські мілблогери стверджували, що нова формальна посада Суровікіна як голови Координаційного комітету з питань протиповітряної оборони при Раді міністрів оборони СНД є чисто номінальною, і припустили, що Суровікін може отримати активи та операції "Вагнера" в регіоні", — зазначили у повідомленні.

Його могли залучити до такого завдання через колишню приналежність до ПВК "Вагнер" та командний досвід. Проте наразі немає розуміння щодо того, чи планує російське Міноборони це зробити. 

Для чого проводили зустріч в Алжирі

"The Wall Street Journal повідомила, що російські офіційні особи, включаючи Євкурова, зустрічалися з Халіфою Хафтаром, командувачем Лівійської національної армії, що базується в Тобруку, протягом останніх тижнів, щоб попросити доступ до портів у Бенгазі або Тобруку для російських військових кораблів", — додали у повідомленні.

Зазначається, що Юнус-Бек Євкуров декілька разів приїжджав до Лівії за останні місяці, аби "замінити "приватні військові компанії" (ПВК) на формування, контрольовані російським МО".

В Інституті зауважують, що таким чином у Кремлі, можливо, намагаються відновити давню кампанію, аби забезпечувати доступ до середземноморського порту в Лівії та покласти на себе операції ПВК "Вагнер" в Лівії.

Нагадаємо, раніше з'явилося перше фото одіозного російського генерала Сергія Суровікіна після того, як щодо нього в РФ було відкрито кримінальну справу. В Росії його підозрюють в підтримці заколоту Євгенія Пригожина в червні 2023 року.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

"Наша справа": гроші на дощові каналізації виділяють, а Київ продовжує затоплювати

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз