Праздник польского войска: как выглядят улицы Польши ночью

Подготовка к параду ко Дню национальной армии. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Во вторник, 15 августа, в Польше будут отмечать Праздник войска и 103-ю годовщину Варшавской битвы, вошедшей в историю как "Чудо на Висле". В стране активно готовится военный парад.

Об этом сообщает Visegrád 24.

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Военный парад в Польше

Как известно, Польша активно готовится к Празднику польского войска. В этом году в рамках празднования в Варшаве проведут Большой военный парад, а в разных городах страны состоятся военные пикники, на которые приглашают всех желающих.

В местном Минобороны рассказали, что в военном шествии примут участие 200 единиц польской и иностранной военной техники и 92 самолета. Это, в частности, танки Abrams, реактивные системы залпового огня HIMARS, системы противовоздушной обороны Patriot, бронетранспортеры Rosomak, беспилотники Bayraktar. Участие в мероприятии примут 2000 военнослужащих Вооруженных Сил Польши.

Кроме того, состоятся так называемые военные пикники, во время которых можно будет, в частности:

осмотреть технику, которой оборудована польская армия;

потренироваться вместе с военными;

научиться оказывать первую медицинскую помощь;

послушать выступления военного оркестра;

посмотреть фильмы на военную тематику во фронтовых кинотеатрах под открытым небом;

попробовать военную греховку — гороховый суп, который будут подавать с хлебом, испеченным на месте в полевой пекарне.

Кроме того, будут работать мобильные пункты забора крови, куда Минобороны также приглашает всех желающих.

Напоминаем, что 1 августа два вертолета Беларуси нарушили воздушное пространство Польши. В Варшаве приказали увеличить количество солдат на границе и развернуть дополнительные силы