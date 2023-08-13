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Праздник польского войска: как выглядят улицы Польши ночью

13 августа 2023 14:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Праздник польского войска: как выглядят улицы Польши ночью
Подготовка к параду ко Дню национальной армии. Фото: REUTERS/Kacper Pempel
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник, 15 августа, в Польше будут отмечать Праздник войска и 103-ю годовщину Варшавской битвы, вошедшей в историю как "Чудо на Висле". В стране активно готовится военный парад.

Об этом сообщает Visegrád 24.

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Военный парад в Польше

Как известно, Польша активно готовится к Празднику польского войска. В этом году в рамках празднования в Варшаве проведут Большой военный парад, а в разных городах страны состоятся военные пикники, на которые приглашают всех желающих.

В местном Минобороны рассказали, что в военном шествии примут участие 200 единиц польской и иностранной военной техники и 92 самолета. Это, в частности, танки Abrams, реактивные системы залпового огня HIMARS, системы противовоздушной обороны Patriot, бронетранспортеры Rosomak, беспилотники Bayraktar. Участие в мероприятии примут 2000 военнослужащих Вооруженных Сил Польши.

Кроме того, состоятся так называемые военные пикники, во время которых можно будет, в частности:

  • осмотреть технику, которой оборудована польская армия;
  • потренироваться вместе с военными;
  • научиться оказывать первую медицинскую помощь;
  • послушать выступления военного оркестра;
  • посмотреть фильмы на военную тематику во фронтовых кинотеатрах под открытым небом;
  • попробовать военную греховку — гороховый суп, который будут подавать с хлебом, испеченным на месте в полевой пекарне.

Кроме того, будут работать мобильные пункты забора крови, куда Минобороны также приглашает всех желающих.

Напоминаем, что 1 августа два вертолета Беларуси нарушили воздушное пространство Польши. В Варшаве приказали увеличить количество солдат на границе и развернуть дополнительные силы

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