Свято польського війська: який вигляд мають вулиці Польщі вночі

Підготовка до параду до Дня національної армії. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

У вівторок, 15 серпня, у Польщі відзначатимуть Свято війська та 103-ю річницю Варшавської битви, яка увійшла в історію як "Диво на Віслі". У країні активно готують військовий парад.

Про це повідомляє Visegrád 24.

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Військовий парад у Польщі

Як відомо, Польща активно готується до Свята польського війська. Цьогоріч в рамках святкування у Варшаві проведуть Великий військовий парад, а в різних містах країни відбудуться військові пікніки, на які запрошують усіх охочих.

У тамтешньому Міноборони розповіли, що у військовій ході візьмуть участь 200 одиниць польської та іноземної військової техніки і 92 літаки. Це, зокрема, танки Abrams, реактивні системи залпового вогню HIMARS, системи протиповітряної оборони Patriot, бронетранспортери Rosomak, безпілотники Bayraktar тощо. Участь у заході візьмуть 2000 військовослужбовців Збройних Сил Польщі.

Окрім того, відбудуться так звані військові пікніки під час яких можна буде, зокрема:

оглянути техніку, якою оснащена польська армія;

потренуватися разом із військовими;

навчитися надавати першу медичну допомогу;

послухати виступи військового оркестру;

подивитися фільми на військову тематику у фронтових кінотеатрах просто неба;

скуштувати військову грохувку — гороховий суп, котрий подаватимуть з хлібом, випеченим на місці у польовій пекарні.

Крім того, працюватимуть мобільні пункти забору крові, куди Міноборони також запрошує усіх охочих.

Нагадуємо, що 1 серпня два гелікоптери Білорусі порушили повітряний простір Польщі. У Варшаві наказали збільшити кількість солдатів на кордоні та розгорнути додаткові сили