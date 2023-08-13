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Свято польського війська: який вигляд мають вулиці Польщі вночі

13 серпня 2023 14:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Свято польського війська: який вигляд мають вулиці Польщі вночі
Підготовка до параду до Дня національної армії. Фото: REUTERS/Kacper Pempel
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок, 15 серпня, у Польщі відзначатимуть Свято війська та 103-ю річницю Варшавської битви, яка увійшла в історію як "Диво на Віслі". У країні активно готують військовий парад.

Про це повідомляє Visegrád 24.  

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Військовий парад у Польщі

Як відомо, Польща активно готується до Свята польського війська. Цьогоріч в рамках святкування у Варшаві проведуть Великий військовий парад, а в різних містах країни відбудуться військові пікніки, на які запрошують усіх охочих.

У тамтешньому Міноборони розповіли, що у військовій ході візьмуть участь 200 одиниць польської та іноземної військової техніки і 92 літаки. Це, зокрема, танки Abrams, реактивні системи залпового вогню HIMARS, системи протиповітряної оборони Patriot, бронетранспортери Rosomak, безпілотники Bayraktar тощо. Участь у заході візьмуть 2000 військовослужбовців Збройних Сил Польщі.

Окрім того, відбудуться так звані військові пікніки під час яких можна буде, зокрема:

  • оглянути техніку, якою оснащена польська армія;
  • потренуватися разом із військовими;
  • навчитися надавати першу медичну допомогу;
  • послухати виступи військового оркестру;
  • подивитися фільми на військову тематику у фронтових кінотеатрах просто неба;
  • скуштувати військову грохувку — гороховий суп, котрий подаватимуть з хлібом, випеченим на місці у польовій пекарні.

Крім того, працюватимуть мобільні пункти забору крові, куди Міноборони також запрошує усіх охочих.

Нагадуємо, що 1 серпня два гелікоптери Білорусі порушили повітряний простір Польщі. У Варшаві наказали збільшити кількість солдатів на кордоні та розгорнути додаткові сили

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