Свято польського війська: який вигляд мають вулиці Польщі вночі
У вівторок, 15 серпня, у Польщі відзначатимуть Свято війська та 103-ю річницю Варшавської битви, яка увійшла в історію як "Диво на Віслі". У країні активно готують військовий парад.
Про це повідомляє Visegrád 24.
Військовий парад у Польщі
Як відомо, Польща активно готується до Свята польського війська. Цьогоріч в рамках святкування у Варшаві проведуть Великий військовий парад, а в різних містах країни відбудуться військові пікніки, на які запрошують усіх охочих.
У тамтешньому Міноборони розповіли, що у військовій ході візьмуть участь 200 одиниць польської та іноземної військової техніки і 92 літаки. Це, зокрема, танки Abrams, реактивні системи залпового вогню HIMARS, системи протиповітряної оборони Patriot, бронетранспортери Rosomak, безпілотники Bayraktar тощо. Участь у заході візьмуть 2000 військовослужбовців Збройних Сил Польщі.
Окрім того, відбудуться так звані військові пікніки під час яких можна буде, зокрема:
- оглянути техніку, якою оснащена польська армія;
- потренуватися разом із військовими;
- навчитися надавати першу медичну допомогу;
- послухати виступи військового оркестру;
- подивитися фільми на військову тематику у фронтових кінотеатрах просто неба;
- скуштувати військову грохувку — гороховий суп, котрий подаватимуть з хлібом, випеченим на місці у польовій пекарні.
Крім того, працюватимуть мобільні пункти забору крові, куди Міноборони також запрошує усіх охочих.
Нагадуємо, що 1 серпня два гелікоптери Білорусі порушили повітряний простір Польщі. У Варшаві наказали збільшити кількість солдатів на кордоні та розгорнути додаткові сили