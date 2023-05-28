Талибан начал войну против Ирана: что известно на данный момент

Афганский Талибан. Фото: росСМИ

Афганский Талибан объявил войну против Ирана. В юго-западной провинции Нимруз начались сражения. Талибы уже захватили иранскую пограничную базу.

Об этом сообщает Reuters.

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Талибан начал войну против Ирана

В результате нападения погибли по меньшей мере три человека, двое из них — пограничники. Талибан продолжает подтягивать свои войска в Иран.

درله بله ويډیو.

کومره خوند کوی ماشاءالله دا دطالب جان زور دي. pic.twitter.com/TgtKqnW6AS — افغان فراهي (@AfghanFarahi81) May 27, 2023

Лидеры талибов подчеркнули, что будут воевать с коррумпированной Исламской Республикой Иран с большим энтузиазмом, чем на войне против Америки. Один из них сказал о планах полностью завоевать Иран.

Министерство национальной обороны Афганистана обвинило силы Ирана в открытии огня. Там заявили, что считают диалог разумным способом решения любой проблемы.

وضاحت!



متأسفانه چې نن ورځ یوځل بیا د افغانستان د نیمروز ولایت د کنګ ولسوالۍ اړوند سرحدس لوري ډزې پیل شوې او جګړه نښتې.

اسلامي امارت د هرې ستونزې لپاره خبرې اترې یوه معقوله لار ګڼي، منفي اقدامات او د ها د یوه لوري په ګټه هم نه دي. pic.twitter.com/m79TYpzi8r — د ملي دفاع وزارت - وزارت دفاع ملی (@MoDAfghanistan2) May 27, 2023

Конфликт между Ираном и талибами начался из-за прав на воду на афганской границе. Река Гильменд течет от афганских гор до иранской провинции Систан, где впадает в постоянно высыхающее озеро. Иран обвиняет талибов в строительстве новых плотин, а также в перенаправлении воды.

Напомним, в марте лидер Талибана приказал афганским чиновникам уволить родственников, которых они наняли на государственные должности. В указе Хибатуллы Ахундзады говорится, что они должны воздерживаться от найма членов семьи в будущем.