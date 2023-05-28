Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Талибан начал войну против Ирана: что известно на данный момент arrow

Талибан начал войну против Ирана: что известно на данный момент

28 мая 2023 12:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Талибан начал войну против Ирана: что известно на данный момент
Афганский Талибан. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Афганский Талибан объявил войну против Ирана. В юго-западной провинции Нимруз начались сражения. Талибы уже захватили иранскую пограничную базу.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Талибан начал войну против Ирана

В результате нападения погибли по меньшей мере три человека, двое из них — пограничники. Талибан продолжает подтягивать свои войска в Иран.

 

Лидеры талибов подчеркнули, что будут воевать с коррумпированной Исламской Республикой Иран с большим энтузиазмом, чем на войне против Америки. Один из них сказал о планах полностью завоевать Иран.

Министерство национальной обороны Афганистана обвинило силы Ирана в открытии огня. Там заявили, что считают диалог разумным способом решения любой проблемы.

Конфликт между Ираном и талибами начался из-за прав на воду на афганской границе. Река Гильменд течет от афганских гор до иранской провинции Систан, где впадает в постоянно высыхающее озеро. Иран обвиняет талибов в строительстве новых плотин, а также в перенаправлении воды.

Напомним, в марте лидер Талибана приказал афганским чиновникам уволить родственников, которых они наняли на государственные должности. В указе Хибатуллы Ахундзады говорится, что они должны воздерживаться от найма членов семьи в будущем.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас