Лідер Талібану наказав афганським чиновникам звільнити родичів з державних посад

Указ було ухвалено після звинувачень у тому, що кілька чиновників призначили своїх синів на посади в уряді

Лідер Талібану наказав афганським чиновникам звільнити родичів, яких вони найняли на державні посади. В указі Хібатулли Ахундзади йдеться, що вони повинні утримуватися від наймання членів сім'ї у майбутньому.

Про це повідомляє BBC News.

Деталі

Коли представнику Талібану прийшли до влади у 2021 році, вони звільнили деяких старших співробітників, а інші — втекли. Є твердження, що недосвідчені робітники були найняті на роботу на основі їхніх особистих зв'язків.

Афганська ісламська преса, розташована в Пешаварі, Пакистан, повідомила, що указ був ухвалений після звинувачень у тому, що кілька високопоставлених чиновників Талібану призначили своїх синів на посади в уряді.

Афганістан зіткнувся з поглибленням економічної та гуманітарної кризи відтоді, як Талібан захопив Кабул і відновив контроль над країною. Іноземні військові сили перебували в країні протягом двох десятиліть, ведучи війну.

Відтоді проти членів уряду Талібану були введені санкції, закордонні активи центрального банку були заморожені, а більшість іноземного фінансування було призупинено, що відрізало економічний рятувальний круг.

Нагадаємо, губернатор талібів афганської провінції Балх Мохаммад Давуд Музамміль, відомий своєю боротьбою з джихадистами "Ісламської держави" (ІД), був убитий внаслідок нападу смертника на його офіс. Вбивство сталося через день після його зустрічі з високопосадовцями уряду, які прибули з Кабула.

Також ми писали, що нещодавно в Афганістані розпочався новий семестр в університетах після зимових канікул. Однак для молодих жінок цей семестр став ще одним нагадуванням про те, як скорочуються їхні можливості.