Лидер Талибана приказал афганским чиновникам уволить родственников с государственных должностей
Лидер Талибана приказал афганским чиновникам уволить родственников, которых они наняли на государственные должности. В указе Хибатуллы Ахундзады говорится, что они должны воздерживаться от найма членов семьи в будущем.
Об этом сообщает BBC News.
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Когда представителю Талибана пришли к власти в 2021 году, они уволили некоторых старших сотрудников, а другие — сбежали. Есть утверждение, что неопытные работники были наняты на работу на основе их личных связей.
Афганская исламская пресса, расположенная в Пешаваре, Пакистан, сообщила, что указ был принят после обвинений в том, что несколько высокопоставленных чиновников Талибана назначили своих сыновей на должности в правительстве.
Афганистан столкнулся с усугублением экономического и гуманитарного кризиса с тех пор, как Талибан захватил Кабул и возобновил контроль над страной. Иностранные военные силы находились в стране в течение двух десятилетий, ведя войну.
С того времени против членов правительства Талибана были введены санкции, зарубежные активы центрального банка были заморожены, а большинство иностранного финансирования было приостановлено, что отрезало экономический спасательный круг.
Напомним, губернатор талибов афганской провинции Балх Мохаммад Давуд Музаммиль, известный своей борьбой с джихадистами "Исламского государства" (ИД), был убит в результате нападения смертника на его офис. Убийство произошло через день после его встречи с чиновниками правительства, прибывшими из Кабула.
Также мы писали, что недавно в Афганистане начался новый семестр в университетах после зимних каникул. Однако для молодых женщин этот семестр стал еще одним упоминанием о том, как сокращаются их возможности.