Таліби планують перетворити частину військових баз в Афганістані на спеціальні економічні зони

Таліби вирішили відкрити в Афганістані купу особливих економічних зон

Рух "Талібан" вирішив протидіяти майбутній економічній кризі, спровокованій приходом талібів до влади у Афганістані, переформатуванням частини військових баз. На їхній території відкриють особливі економічні зони.

Про це повідомляє видання BBC.

Спроба уникнути економічної катастрофи

Радикальний ісламістський рух "Талібан", який зараз контролює Афганістан, вирішив піти на радикальні кроки, аби врятували економіку країни від майбутньої економічної кризи.

Ситуація в Афганістані почала різко погіршуватися після того, як з країною після захоплення у ній влади талібами перестали співпрацювати основні країни-донори.

Крім того, більшість міжнародних організацій перестала працювати у Афганістані після зміни влади.

Конверсія військових баз

Виходом із ситуації, що складається, Талібан бачить переформатування військових баз, де розміщувалися іноземні контингенти.

На території цих баз планують зробити особливі економічні зони. У чому буде їхня особливість, заступник прем'єр-міністра з економічних питань мулла Абдул-Гані Барадар, який і анонсував цю реформу, не повідомив.

Відомо лише, що проєкт конверсії військових баз розпочнеться з Кабула та північної провінції Балх.

Нагадаємо, що таліби в Афганістані заборонили жінкам контрацепцію.

Фото: Pixabay